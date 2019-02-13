زانيولو: لا أستطيع التعبير عن مشاعري.. واحتفالي مع الكورفا يحمل طابعا خاصا

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 00:57

كتب : FilGoal

روما - بورتو - دوري أبطال أوروبا

أبدى نيكولو زانيولو لاعب روما سعادته الغامرة بتسجيله هدفين في فوز فريقه على بورتو بدوري أبطال أوروبا.

روما تفوّق على بورتو 2-1 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، في انتظار نتيجة الإياب على ملعب الدراجاو.

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة: حريصون على استكمال الدوري والكأس.. ونثق في إدارة الأهلي سولشاير: هذه ليست مباراة تحدد موسمنا.. والجبال وجدت لتسلقها نيفيل: ثنائي سان جيرمان كان مذهلا.. ولينجارد نقطة التحول ليونايتد بالفيديو - الذئب زانيولو يفترس كاسياس مرتين.. وبورتو يعكر صفو ليلة روما بهدف الأمل

الشاب زانيولو صار أصغر إيطالي يسجّل هدفين في منافسات المسابقة القارية، ولم يستطع التعبير عن مشاعره بالكلمات في حديثه إلى شبكة سكاي بعد المواجهة.

وصرّح زانيولو: "إنها ليلة رائعة، لا أستطيع التعبير عن مشاعري، ولم أتوقع أبدا أن أحقق شيئا مماثلا".

مضيفا: "وعلى الرغم من ذلك، يتبقى أمامنا مباراة إياب، لم يتوجب علينا تلقي ذاك الهدف".

وواصل: "لم نعط الكثير من الفرص لـ بورتو، ولذا علينا أن نكرر الأمر عينه في الإياب حتى نتأهل. عملت بجد الليلة، ولكني سعيد بما حققته لأجل الفريق".

وأتم: "الاحتفال مباشرة أسفل الكورفا (مدرجات الأولتراس) هو شعور غير اعتيادي، لا أستطيع وصفه. آمل أن أسجل المزيد من الأهداف أسفل هذه الكورفا".

روما بورتو دوري أبطال أوروبا زانيولو

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر #ليلة_الأبطال - أياكس (0) ريال مدريد (0).. توتنام مع دورتموند 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - بوطيب يفتتح أهدافه مع الزمالك ويهز شباك حسين داي بعد جملة رائعة 47 دقيقة | إفريقيا
تشكيل #ليلة_الأبطال - سون وإريكسن يقودان توتنام.. وجوتزة يعوض غائبين دورتموند 56 دقيقة | أوروبا
تشكيل #ليلة_الأبطال - راموس في مباراته الـ600 وناتشو حاضر.. أياكس يتسلح بزياش ودي يونج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - حسين داي يواجه الزمالك بثلاثي هجومي ساعة | إفريقيا
سباليتي: إيكاردي رفض التواجد في قائمة إنتر أمام رابيد فيينا بعد سحب الشارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

قد ينال إعجابك