زانيولو: لا أستطيع التعبير عن مشاعري.. واحتفالي مع الكورفا يحمل طابعا خاصا

أبدى نيكولو زانيولو لاعب روما سعادته الغامرة بتسجيله هدفين في فوز فريقه على بورتو بدوري أبطال أوروبا.

روما تفوّق على بورتو 2-1 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، في انتظار نتيجة الإياب على ملعب الدراجاو.

الشاب زانيولو صار أصغر إيطالي يسجّل هدفين في منافسات المسابقة القارية، ولم يستطع التعبير عن مشاعره بالكلمات في حديثه إلى شبكة سكاي بعد المواجهة.

وصرّح زانيولو: "إنها ليلة رائعة، لا أستطيع التعبير عن مشاعري، ولم أتوقع أبدا أن أحقق شيئا مماثلا".

مضيفا: "وعلى الرغم من ذلك، يتبقى أمامنا مباراة إياب، لم يتوجب علينا تلقي ذاك الهدف".

وواصل: "لم نعط الكثير من الفرص لـ بورتو، ولذا علينا أن نكرر الأمر عينه في الإياب حتى نتأهل. عملت بجد الليلة، ولكني سعيد بما حققته لأجل الفريق".

وأتم: "الاحتفال مباشرة أسفل الكورفا (مدرجات الأولتراس) هو شعور غير اعتيادي، لا أستطيع وصفه. آمل أن أسجل المزيد من الأهداف أسفل هذه الكورفا".