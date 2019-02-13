بالفيديو - الذئب زانيولو يفترس كاسياس مرتين.. وبورتو يعكر صفو ليلة روما بهدف الأمل

فاز روما الإيطالي على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب أوليمبيكو.

بورتو واصل نتائجه السلبية على أرض الفرق الإيطالية في المنافسات الأوروبية، إذ خسر 7 من أصل 8 مواجهات في إيطاليا.







































أهداف المباراة تأخرت حتى الدقيقة 70 عندما افتتح الشاب نيكولو زانيولو التسجيل، وهز شباك المخضرم إيكر كاسياس الذي يكبره بـ 18 عاما.

زانيولو عاد في الدقيقة 77 وأضاف الهدف الثاني في الشباك الخالية بعد تسديدة إيدن دجيكو التي ارتدت من القائم.

لاعب الوسط الدولي صاحب الـ 19 عاما، بات أصغر لاعب إيطالي على الإطلاق يسجّل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

البهجة الرومانية لم تكتمل، إذ قلّص البديل الإسباني أدريان لوبيز الفارق سريعا في الدقيقة 79، ليشعل مواجهة الإياب في الدراجاو.

روما يحل ضيفا على بورتو في العاصمة البرتغالية لشبونة يوم 6 مارس المقبل، والفوز بهدف دون رد يكفي رفاق بيبي وكاسياس.