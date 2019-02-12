بالفيديو - سليماني يقود فنربخشة لفوز صغير على زينيت في الدوري الأوروبي

فاز فنربخشة التركي على ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي بهدف دون رد، على ملعب شوكرو ساراجوجلو، في ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

الجزائري إسلام سليماني سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 بعد ركلة ركنية نفذها ماتيو فالبوينا.

فرصة التعادل سنحت لـ زينيت مباشرة قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، إلا أن روبيرت ماك أهدرها أمام تألق الحارس التركي هارون تيكين.

الشوط الثاني شهد دخول الإيراني سردار أزمون في تشكيلة زينيت، وهو الظهور الأول لنجم منتخب أمراء فارس مع الفريق الروسي بعد انتقاله إليه في يناير الماضي قادما من روبن كازان، إلا أن أزمون لم ينجح في تغيير النتيجة.

الفريقان يلتقيان بمباراة الإياب في روسيا يوم الخميس 21 فبراير المقبل، والتعادل بات كافيا للفريق التركي للعبور إلى دور الـ 16.