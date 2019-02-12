بالفيديو - سليماني يقود فنربخشة لفوز صغير على زينيت في الدوري الأوروبي

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 22:15

كتب : FilGoal

إسلام سليماني - فنربخشة - زينيت - الدوري الأوروبي

فاز فنربخشة التركي على ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي بهدف دون رد، على ملعب شوكرو ساراجوجلو، في ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

الجزائري إسلام سليماني سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 بعد ركلة ركنية نفذها ماتيو فالبوينا.

فرصة التعادل سنحت لـ زينيت مباشرة قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، إلا أن روبيرت ماك أهدرها أمام تألق الحارس التركي هارون تيكين.

أخبار متعلقة

بالفيديو - رأس حمد الله تنصر النصر على أهلي السومة في كلاسيكو السعودية مؤتمر مدرب حسين داي: فوزنا الأول يمنحنا الأريحية ولكن يُزيد المسؤولية قبل مواجهة الزمالك حلمي طولان: سأواجه الهلال بالتحفيز المعنوي.. ورسالة إلى لجنة المسابقات في آسيا بالفيديو – باختاكور يتخطى القوة الجوية في مباراة الأهداف الرائعة.. والوقت الإضافي يطيح بـ الكويت

الشوط الثاني شهد دخول الإيراني سردار أزمون في تشكيلة زينيت، وهو الظهور الأول لنجم منتخب أمراء فارس مع الفريق الروسي بعد انتقاله إليه في يناير الماضي قادما من روبن كازان، إلا أن أزمون لم ينجح في تغيير النتيجة.

الفريقان يلتقيان بمباراة الإياب في روسيا يوم الخميس 21 فبراير المقبل، والتعادل بات كافيا للفريق التركي للعبور إلى دور الـ 16.

زينيت فنربخشة الدوري الأوروبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر #ليلة_الأبطال - أياكس (0) ريال مدريد (0).. توتنام مع دورتموند 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - بوطيب يفتتح أهدافه مع الزمالك ويهز شباك حسين داي بعد جملة رائعة 49 دقيقة | إفريقيا
تشكيل #ليلة_الأبطال - سون وإريكسن يقودان توتنام.. وجوتزة يعوض غائبين دورتموند 58 دقيقة | أوروبا
تشكيل #ليلة_الأبطال - راموس في مباراته الـ600 وناتشو حاضر.. أياكس يتسلح بزياش ودي يونج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - حسين داي يواجه الزمالك بثلاثي هجومي ساعة | إفريقيا
سباليتي: إيكاردي رفض التواجد في قائمة إنتر أمام رابيد فيينا بعد سحب الشارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

قد ينال إعجابك