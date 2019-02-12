بالفيديو - رأس حمد الله تنصر النصر على أهلي السومة في كلاسيكو السعودية

واصل النصر مطاردة الهلال في الدوري السعودي، بعد أن تفوّق على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة 20 من المسابقة.

المباراة شهدت مشاركة محمد عبد الشافي قائد الأهلي، ليواصل ظهوره في كل دقائق الدوري السعودي هذا الموسم.

المغربي عبد الرزاق حمد الله سجّل هدف المباراة الأول بضربة رأسية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب: عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 1+45#الأهلي_النصر pic.twitter.com/VD7xGtrVqx — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 12, 2019

إلا أن السوري عمر السومة أدرك التعادل في الدقيقة 59 من ركلة جزاء احتسها الحكم التركي سونيت شاكير بعد أن تأكد من صحة قراره بتقنية الفيديو.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب: عمر السومة في الدقيقة 59#الأهلي_النصر pic.twitter.com/mqqeo1TRn6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 12, 2019

قبل أن يعود حمد الله ليسجل الثاني بضربة رأسية جديدة بعد عرضية مواطنه نور الدين امرابط في الدقيقة 60، ليرفع رصيده الشخصي من الأهداف في الدوري السعودي إلى 13 هدفا.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب: عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 60#الأهلي_النصر pic.twitter.com/oh1CJ1ZbMa — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 12, 2019

النصر رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الثالث.