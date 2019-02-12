بالفيديو - رأس حمد الله تنصر النصر على أهلي السومة في كلاسيكو السعودية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 21:44

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي - الأهلي - النصر

واصل النصر مطاردة الهلال في الدوري السعودي، بعد أن تفوّق على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة 20 من المسابقة.

المباراة شهدت مشاركة محمد عبد الشافي قائد الأهلي، ليواصل ظهوره في كل دقائق الدوري السعودي هذا الموسم.

المغربي عبد الرزاق حمد الله سجّل هدف المباراة الأول بضربة رأسية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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إلا أن السوري عمر السومة أدرك التعادل في الدقيقة 59 من ركلة جزاء احتسها الحكم التركي سونيت شاكير بعد أن تأكد من صحة قراره بتقنية الفيديو.

قبل أن يعود حمد الله ليسجل الثاني بضربة رأسية جديدة بعد عرضية مواطنه نور الدين امرابط في الدقيقة 60، ليرفع رصيده الشخصي من الأهداف في الدوري السعودي إلى 13 هدفا.

النصر رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الثالث.

النصر الأهلي الدوري السعودي

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