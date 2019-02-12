في آسيا بالفيديو – باختاكور يتخطى القوة الجوية في مباراة الأهداف الرائعة.. والوقت الإضافي يطيح بـ الكويت

ودّع القوة الجوية العراقي منافسات دوري أبطال آسيا، بخسارته 1-2 على أرض باختاكور الأوزبكي، في الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.

القوة الجوية بطل كأس الاتحاد الآسيوية في النسخ الثلاث الماضية، فرّط في حظوظ التمثيل العراقي بدوري الأبطال لنسخة 2019.

المباراة توقفت بعد 15 دقيقة من انطلاقها، بسبب مشاكل في أرضية الملعب، وهي الأزمة التي أدت إلى سماح الحكم باللاعبين بارتداء المعاطف والقيام بعملية الإحماء حتى تتم عملية إصلاح أرضية الملعب.

وبعد توقف طويل عادت المباراة لتُستأنف، وشهدت تشكيلة خطورة حقيقية على مرمى الفريق العراقي، دون أن ينجح الأوزبك في التسجيل.

الشباك اضطرت إلى الانتظار حتى الدقيقة 76 لتهتز، عندما سجّل جلال الدين ماشاريبوف الهدف الأول بضربة مقصية رائعة.

باختاكور أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 84 بواسطة كامل الدين تاجييف بركلة حرة مباشرة رائعة اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك أمام تجمُد كامل للحارس العراقي.

إلا أن حمادي أحمد عاد وسجّل هدف القوة الجوية الوحيد بالدقيقة 87، بضربة مقصية رائعة أخرى لم تكن شفيعة للعودة للمباراة.

باختاكور سيواجه النصر الإماراتي في دبي يوم 19 فبراير المقبل، والفائز سيمر مباشرة إلى دور المجموعات الذي ينطلق الشهر المقبل.

كما عبَر زوب أهان الإيراني إلى الدور التالي بتفوقه بصعوبة على ضيفه الكويت الكويتي بهدف دون رد.

هدف المباراة الوحيد سجُل في الدقيقة 110 بعد امتداد المواجهة إلى الوقت الإضافي، بواسطة النيجيري كريستيان أوساجونا الذي أطلق رأسية لم يستطع حارس الكويت إبعادها.

زوب أهان يواجه الغرافة القطري في الدور التمهيدي الأخير يوم 19 فبراير المقبل في ملعب ثاني بن جاسم بالدوحة.

وفي مباراة ثالثة بتصفيات القسم الغربي، فاز ايه.جي.إم.كيه الأوزبكي على الاستقلال الطاجكستاني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ديلشود دجورايف وسانات شيكوف وجاسوربيك خاقيموف زافار بولفونوف سجلوا أهداف صاحب الأرض في الدقائق 25،72، 78،82. فيما سجّل محمدجون رحيموف وجليل قيسمانوف هدفي الضيف في الدقيقة الثانية والدقيقة 62.

ايه.جي.إم.كيه يحل ضيفا في الدور التمهيدي الثالث على النصر السعودي يوم 19 فبراير، والفائز سيمر أيضا مباشرة إلى دور المجموعات.

كما اكتسح سايبا الإيراني ضيفه مينرفا بونجاب الهندي بأربعة أهداف دون رد، ومر إلى الدور التمهيدي الثالث.

أراش رضاواند وأرمان راميزاني وصامويل سارفو سجلوا أهداف سايبا في الدقائق 8، 24، 73، 81.

ليتقرر أن يحل سايبا ضيفا على الريان القطري يوم 19 فبراير المقبل في آخر مباريات التصفيات.