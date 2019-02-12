بالفيديو – هلال القدس الفلسطيني يتأهل إلى كأس الاتحاد الآسيوي لأول مرة في تاريخه

تأهل نادي هلال القدس الفلسطيني إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي لأول مرة في تاريخه، بانتصار على النصر العماني بهدف دون رد، في إياب الدور التمهيدي الأخير.

هلال القدس كرر فوزه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل عن جدارة إلى دور مجموعات البطولة القارية.

عدي جبار سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، لينهي آمال الفريق العماني في التأهل إلى كأس الاتحاد الآسيوي.

هلال القدس سيتواجد في المجموعة الأولى رفقة الجيش السوري، النجمة اللبناني، الوحدات الأردني.