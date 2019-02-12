أربيلوا: أُحصي الأيام منتظرا اعتزال ميسي.. وأتمنى خسارة برشلونة دائما

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 17:44

كتب : FilGoal

ميسي - أربيلوا

كعادته لم يتمتع ألفارو أربيلوا بأي دبلوماسية في حديثه، واعترف أنه يتمنى انتهاء أيام ليونيل ميسي في الملاعب بأسرع وقت ممكن.

الفارو اربيلوا

النادي :

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

اللاعب السابق لـ ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، والذي يثير الجدل دوما بتغريداته المعادية لـ برشلونة، حل ضيفا على محطة "تشيرنجيتو" الإسبانية، وتمتع بكثير من الصراحة في إجاباته.

أربيلوا سُئل في البداية عن صورته الشهيرة مع جوزيه مورينيو وطاقمه الفني في موسم 2012\2013 وقتما اشتعل الصراع بين المدرب البرتغالي من جهة، وإيكر كاسياس قائد الفريق والإعلام الإسباني من جهة أخرى.

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الظهير الأيمن السابق لـ ريال مدريد علّق قائلا: "بالطبع تلك الصورة مع مورينيو كانت من الممكن أن تسبب لي مشكلة".

وعن معاداته لـ برشلونة: "لست مناهضا لـ برشلونة، ولكني أريده أن يخسر دوما لأن هذا يعود بالمنفعة على ريال مدريد".

ودافع أربيلوا عن مواطنه إيسكو: "إيسكو ركض كثيرا ولعب في مركز ليس معتادا عليه، أنا عاشق لـ إيسكو وآمل أن يستمر مع ريال مدريد لعدة سنوات".

مشيرا إلى أن العداوة في مباريات الكلاسيكو لم تبدأ في حقبة مورينيو فقط: "رأيت دوما أن مباريات برشلونة وريال مدريد مليئة بالتوتر، شاهدت زيدان يجذب لويس إنريكي من عنقه".

أربيلوا دخل في خلافات مع لاعبي برشلونة الإسبان وعلى رأسهم جيرارد بيكيه، وبعد التكهنات أشارت إلى أن استبعاده من قائمة إسبانيا في كأس العالم 2014 حدثت بسبب تلك الصدامات: "أعتقد أن فيثنتي (دل بوسكي) اتخذ القرار الأفضل للمجموعة، وإن اعتقد أن غيابي عن كأس العالم في البرازيل كان الاختيار الأمثل، فهو محق. تجمعني ذكريات إيجابية مع دل بوسكي أكثر من تلك السلبية".

واختتم أربيلوا مبديًا رأيه في ليونيل ميسي أسطورة برشلونة: "أحترم برشلونة كثيرا، إنه فريق عظيم، وميسي لاعب عظيم، مميز للغاية، لم ولن أستطع الاستمتاع بلعبه أبدا، آمل ألا يطول الوقت قبل اعتزاله، أحصي الأيام انتظارا لذلك".

أربيلوا ميسي ريال مدريد برشلونة

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