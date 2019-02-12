جناح دورتموند يتسبب في تأخير فريقه قبل السفر إلى لندن

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 15:57

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بروسيا دورتموند

تسبب جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الشاب في تأخر رحلة الفريق المتجهة إلى لندن لمواجهة توتنام في دوري أبطال أوروبا وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي".

وقال التقرير إن اللاعب صاحب الـ18 عاما قد نسى جواز سفره ما تسبب في تأخير رحلة الفريق الألماني.

ووجد سانشو أنه أخطأ حينما وصل إلى المطار ولم يكن معه أوراق السفر ليضطر للعودة مرة أخرى إلى منزله.

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ووصل فريق دورتموند إلى لندن وسيتدرب يوم الثلاثاء في ملعب ويمبلي قبل خوض مواجهته ضد ديوك لندن.

ويستعد توتنام لاستضافة دورتموند ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشارك سانشو خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 13 آخرين.

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