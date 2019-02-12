جارديان: ساري قد يرحل عن تشيلسي.. 3 مواجهات نارية منتظرة قبل نهاية فبراير

يبدو أن مسيرة ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي مع فريقه قد لا تدوم حتى نهاية شهر فبراير الجاري، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال التقرير إن إدارة النادي قد حذرت المدرب إن لم يتحسن مستوى الفريق بنهاية الشهر فمن المتوقع أن مارينا جرانوفسكايا مدير نادي تشيلسي قد تتخذ القرار بشأن إقالة المدرب الإيطالي.

وينتظر تشيلسي حتى نهاية شهر فبراير مواجهتي برايتون وتوتنام في الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة.

ساري الذي تولى المهمة خلال الصيف الماضي، يقع حاليا تحت ضغط كبير بعد الخسارة بنتيجة 6-0 ضمن منافسات الجولة الـ26 من مضيفه مانشستر سيتي.

المدرب صاحب الـ60 عاما قاد تشيلسي في 40 مباراة بكل المسابقات فاز في 26 وتعادل في 6 وخسر 8 مواجهات، وسجل الفريق معه 74 هدفا واستقبل 41.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الخامس.