تقرير - توتنام مهتم بضم ستوريدج

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 11:45

كتب : FilGoal

دانييل ستوريدج

أبدى نادي توتنام اهتمامه بضم دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول خلال السوق الصيفية المقبلة، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن توتنام يرغب في أن يكون ستوريدج احتياطيا لهاري كين بعد فشل فينسنت يانسن في إثبات نفسه مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوفه في صيف 2016.

وانضم ستوريدج صاحب الـ29 إلى ليفربول قادما من تشيلسي في يناير 2013 بمبلغ 15 مليون يورو.

أخبار متعلقة

بالفيديو - فاردي سجل الفرصة الخاطئة.. توتنام يحقق رقما تاريخيا بالفوز على ليستر نجم توتنام السابق: تغيير مركز صلاح جعل ليفربول يظهر بشكل أفضل تقرير - توتنام يشعر بالقلق لأن رابيو قد ينضم إلى برشلونة أو ليفربول

وخرج ستوريدج معارا من ليفربول في يناير 2018 حتى نهاية الموسم إلى وست بروميتش.

وشارك المهاجم الإنجليزي خلال الموسم الجاري في 20 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

ولعب ستوريدج بقميص ليفربول في 153 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 68 هدفا ونصع 25 آخرين.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر #ليلة_الأبطال - أياكس (0) ريال مدريد (0) خطورة هولندية.. توتنام مع دورتموند 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - بوطيب يفتتح أهدافه مع الزمالك ويهز شباك حسين داي بعد جملة رائعة 54 دقيقة | إفريقيا
تشكيل #ليلة_الأبطال - سون وإريكسن يقودان توتنام.. وجوتزة يعوض غائبين دورتموند ساعة | أوروبا
تشكيل #ليلة_الأبطال - راموس في مباراته الـ600 وناتشو حاضر.. أياكس يتسلح بزياش ودي يونج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - حسين داي يواجه الزمالك بثلاثي هجومي ساعة | إفريقيا
سباليتي: إيكاردي رفض التواجد في قائمة إنتر أمام رابيد فيينا بعد سحب الشارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

قد ينال إعجابك