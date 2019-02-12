مجدي عبد الغني: أكدنا 100 مرة على استمرار الدوري.. ما شأن وزير الرياضة بإلغاء المسابقة؟

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 00:57

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - مجدي عبد الغني

نفى مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كل ما يتردد عن إمكانية إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وصرح عبد الغني عبر برنامج كورة كل يوم: "للأسف الأخبار والشائعات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، والجماهير تتعامل معها على أنها حقائق".

وأضاف: "لا فرج عامر رئيس نادي سموحة يعلم إمكانية إلغاء الدوري، ولا وزير الرياضة معني بالأمر. فما شأن أشرف صبحي بإلغاء البطولة؟".

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وأشار: "أعلم تماما أن الدوري لن ينتهي قبل بطولة أمم إفريقيا بصرف النظر عن استضافة البطولة من عدمها. أكدنا 100 مرة أن الدوري مستمر، أتمنى ألا نتحدث في هذا الأمر مجددا، فلنتحلى بالإيجابية دون إثارة بلبلة".

وشدد: "نحتاج للهدوء في هذا الموسم الاستثنائي لاستكمال المشوار، والتركيز في إنجاح بطولة كأس الأمم بالتعاون مع أجهزة الدولة، فلنتكاتف وننسى الخلافات البسيطة بيننا، لأن العالم كله سيتابعنا في شهر يونيو المقبل".

وأتم تصريحاته: "نمر بموسم استثنائي، وكنا نريد إقامة الدوري من مجموعتين، ولكن فعلنا هذا الاقتراح قبل عدة مواسم، وكانت المسابقة ضعيفة ولم تحقق الغرض منها".

مجدي عبد الغني الدوري المصري كأس الأمم الإفريقية

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