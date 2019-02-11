بمشاركة تريزيجيه.. قاسم باشا يتعرض لهزيمة ثلاثية مفاجئة في الدوري التركي

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 22:50

كتب : FilGoal

أنقرة جوجو - الدوري التركي

سقط قاسم باشا بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه أنقرة جوتشو في ملعب عثمانلي، بالجولة 21 من الدوري التركي.

المصري محمود حسن "تريزيجيه" واصل الظهور في التشكيلة الأساسية لفريقه قاسم باشا، إذ خاض كل الدقائق الممكنة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

قاسم باشا تعرّض للهزيمة الرابعة على التوالي في المسابقة، وتريزيجيه غاب عن التسجيل للمباراة التاسعة على التوالي.

ديفير أورجيل سجّل هدف أنقرة جوتشو الأول في الدقيقة 33، قبل أن يضيف هادي ساكو الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني.

رصاصة الرحمة جاءت في الدقيقة 86 بواسطة إلهان بارلاك الذي أضاف هدف أنقرة جوتشو الثالث.

ليرفع أنقرة جوتشو رصيده إلى 23 نقطة في المركز 15 ويخرج من مراكز الهبوط، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند 29 نقطة في المركز الثامن.

محمود حسن تريزيجيه قاسم باشا أنقرة جوجو الدوري التركي

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