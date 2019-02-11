أشعة على كتف عماد السيد لتحديد مدة غيابه عن الزمالك

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 21:58

كتب : FilGoal

عماد السيد - الزمالك - بيراميدز - الدوري المصري

يخضع عماد السيد حارس مرمى الزمالك لأشعة على الكتف لتحديد مدة غيابه عن الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

عماد السيد

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض الحارس عماد السيد لكدمة في الكتف خلال مران الزمالك استعدادا لموجهة نصر حسين داي الجزائري في الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الأشعة غدا الثلاثاء ومن ثم سيحدد الجهاز الطبي للزمالك فترة غياب الحارس.

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وانضم عماد السيد لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك الأربعاء المقل ضد نصر حسين داي بملعب برج العرب، ضمن الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية.

وكان الزمالك خسر في مباراته الأولى ضد جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-2.

الزمالك عماد السيد الدوري المصري الكونفدرالية

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