خاص بدير الشربيني لـ في الجول: أريد ربع فرصة مروان مع المنتخب.. سألعب حتى الخمسين

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 21:32

كتب : أحمد شاكر

بدير الشربيني

في الرابعة والأربعين من عمره، لا يكف بدير الشربيني عن ممارسة هوايته المعتادة: تسجيل الأهداف.

المهاجم المخضرم الذي برز سابقا في صفوف المنصورة والشرقية وطنطا، يتواجد حاليا مع عمال المنصورة في دوري القسم الثالث، وقدرته على التسجيل لا تزال مثيرة للإعجاب بالنظر إلى تقدمه في العمر.

الشربيني تحدّث إلى Filgoal.com وأبرز سجلاته التهديفية المميزة: "خضت مباراتين مع عمال المنصورة وسجّلت 5 أهداف".

وأضاف: "كنت ألعب في صفوف فريق شيكو، ولكني رحلت معارا إلى عمال المنصورة بسبب خلافات مادية مطلع العام".

وواصل: "أود أن أستمر مع عمال المنصورة بعد انتهاء إعارتي".

كيف يقدر على الحفاظ على مستواه في الرابعة والأربعين من عمره؟ الشربيني يكشف الوصفة السحرية: "النوم المبكر والأكل الصحي، وحقن الفيتامينات تساعدني كذلك".

طموحه لا يتوقف عند دوري القسم الثالث، بل يطمح للعودة إلى الدوري الممتاز: "لو تلقيت عرضا من الدوري الممتاز فسأقبله بالطبع، المشكلة أن الناس ينظرون إلى العمر، ولكن الكرة ليست بالعمر".

قبل أن يطالب بالفرصة: "أتمنى أن أتحصل على أي فرصة مع فريق كبير، لدي أمل في اللعب بالدوري الممتاز والانضمام إلى المنتخب، أعطوني ربع فرصة مروان محسن فقط".

واستدرك: "لدي ثقة لا نهائية في نفسي، هذا ليس غرورا أو كبرياء".

وأتم: "أرغب في الاستمرار بالملاعب حتى الخمسين".

الشربيني عاش فترته الذهبية في نهاية التسعينيات عندما سجّل هدفين شهيرين في انتصار المنصورة 4-2 على النجم الساحلي التونسي بكأس الكؤوس الإفريقي 1997، إلا أن أبناء الدقهلية كانوا خسروا ذهابا 0-3، ليودعوا المسابقة بعد تحقيق إنجاز قاري تاريخي بالوصول للمربع الذهبي.

بدير الشربيني المنصورة

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