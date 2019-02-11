رسميا - فيفا يرحب بقرار الإفراج عن حكيم العريبي في تايلاند

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 16:12

كتب : FilGoal

حكيم العريبي

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا أبدى من خلاله سعادته بالإفراج عن حكيم العريبي لاعب كرة القدم البحريني والذي كان محبوسا في تايلاند.

وقال البيان: "الفيفا سعيد للغاية بالإفراج عن حكيم العريبي في تايلاند والسماح له بالعودة إلى منزله في أستراليا، وذلك نتاج للعمل والتعاون بين منظمات حقوق الإنسان والحكومات ومجتمع كرة القدم في آخر شهرين".

وأضاف "نرغب أن نشكر الجميع الذين ساهموا في هذه النتيجة، وبالأخص السلطات التي قامت بالشيء الصحيح".

أخبار متعلقة

الأهلي لـ في الجول: شكونا السعيد وناديه السابق لـ فيفا بسبب 4 ملايين دولار مصر تتراجع مركزا في تصنيف فيفا إنفانتينو يضمن رئاسة فيفا لـ4 سنوات جديدة

وواصل "نتمنى أن يكون حكيم آمنا ويعود لعائلته ونأمل أن يكون قادرا على الاستمرار في مسيرته الكروية".

وكان العريبي قد رحل إلى أستراليا في عام 2014 وحصل على حق اللجوء السياسي فيها وانضم إلى فريق جرين جولي الأسترالي.

واحتجزت تايلاند اللاعب في مطار بانكون في نوفمبر الماضي بناء على مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية "الإنتربول" بطلب من البرحين.

وكانت محكمة بحرينية قد أدانت اللاعب صاحب الـ25 عاما غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية اتهام له بحرقه مركز شرطة، ونفى اللاعب التهم الموجهة إليه.

في آسيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر #ليلة_الأبطال - أياكس (0) ريال مدريد (0) خطورة هولندية.. توتنام مع دورتموند 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - بوطيب يفتتح أهدافه مع الزمالك ويهز شباك حسين داي بعد جملة رائعة ساعة | إفريقيا
تشكيل #ليلة_الأبطال - سون وإريكسن يقودان توتنام.. وجوتزة يعوض غائبين دورتموند ساعة | أوروبا
تشكيل #ليلة_الأبطال - راموس في مباراته الـ600 وناتشو حاضر.. أياكس يتسلح بزياش ودي يونج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - حسين داي يواجه الزمالك بثلاثي هجومي ساعة | إفريقيا
سباليتي: إيكاردي رفض التواجد في قائمة إنتر أمام رابيد فيينا بعد سحب الشارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

قد ينال إعجابك