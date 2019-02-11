رسميا - فيفا يرحب بقرار الإفراج عن حكيم العريبي في تايلاند

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا أبدى من خلاله سعادته بالإفراج عن حكيم العريبي لاعب كرة القدم البحريني والذي كان محبوسا في تايلاند.

وقال البيان: "الفيفا سعيد للغاية بالإفراج عن حكيم العريبي في تايلاند والسماح له بالعودة إلى منزله في أستراليا، وذلك نتاج للعمل والتعاون بين منظمات حقوق الإنسان والحكومات ومجتمع كرة القدم في آخر شهرين".

وأضاف "نرغب أن نشكر الجميع الذين ساهموا في هذه النتيجة، وبالأخص السلطات التي قامت بالشيء الصحيح".

وواصل "نتمنى أن يكون حكيم آمنا ويعود لعائلته ونأمل أن يكون قادرا على الاستمرار في مسيرته الكروية".

وكان العريبي قد رحل إلى أستراليا في عام 2014 وحصل على حق اللجوء السياسي فيها وانضم إلى فريق جرين جولي الأسترالي.

واحتجزت تايلاند اللاعب في مطار بانكون في نوفمبر الماضي بناء على مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية "الإنتربول" بطلب من البرحين.

وكانت محكمة بحرينية قد أدانت اللاعب صاحب الـ25 عاما غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية اتهام له بحرقه مركز شرطة، ونفى اللاعب التهم الموجهة إليه.