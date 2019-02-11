رئيس اتحاد الطائرة يعلق على اقتحام قوة أمنية لمقر الاتحاد

قال خالد ناصف، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة إن قيام قوة أمنية بقسم شرطة مدينة نصر باقتحام مقر الاتحاد يوم الاثنين، للتنبيه بتنفيذ حكم حل المجلس الحالي، يعد تدخلا حكوميا واضحا.

وصرح ناصف عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "ما حدث من استخدام قوة جبرية بتواجد قوة من قسم للشرطة في مقر الاتحاد لتنفيذ حكم الحل يعد تدخلا حكوميا بحتا وصريحا في شأن رياضي".

وتساءل رئيس اتحاد الكرة الطائرة: "لماذا يتم استخدام القوة الجبرية لتنبيهنا بتنفيذ حكم الحل؟ فهل تدار الأمور بهذا الشكل؟ .. رغم أننا قدمنا دعوى في محكمة استئناف القاهرة وننتظر البت فيه يومي 16 و20 مارس المقبلين".

وأوضح: "لقد تحدثت مع أشرف صبحي وزير الرياضة الشهر الماضي حول وضع الاتحاد بعد قرار الحل الصادر من مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، وأكد لي أنهم مستمرون في التعامل والتعاون معنا لحين صدور قرار نهائي في أزمة الانتخابات".

واستطرد: "اتحاد الطائرة حالة خاصة للغاية وما صدر من مركز التسوية هو بطلان نتيجة الانتخابات التي أعلنتها اللجنة الأولمبية وليس لاتحاد الطائرة شأن في ذلك".

وألمح: "أشعر أن هناك سوء نية من المجلس السابق ووضعه بندا مخالفا في الدعوى للانتخابات، ليستخدمها حين يخسر الانتخابات وهو ما حدث، فسوف نستخدم حقنا بتقديم شكوى للاتحاد الدولي للطائرة ووزارة الرياضة بسبب ما حدث".

وأشار: "الأزمة سببها صوت نادي الصيد في الانتخابات، حيث لم يطالب اتحاد الطائرة نظيره في الصيد بمحضر مجلس الإدارة لاختيار المندوب المفوض في الانتخابات وهي لائحة معروفة وتجاهلها الاتحاد السابق ليحدث ما نحن فيه الآن، وسننتظر حتى يوم 16 مارس المقبل لحسم مصيرنا بشأن حكم الحل"..

وكانت المحكمة الرياضية أصدرت حكما بإلغاء نتيجة انتخابات اتحاد الكرة الطائرة، وحل مجلس الإدارة بناءً على الطعن الذي تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق.