العامري: ندعم مؤسسات الدولة بقوة وجماهيرنا رأس المال.. وقرارتنا واضحة بشأن استبدال المباريات

أعلن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن تمسك مجلس إدارة النادي بكافة قراراته التي جاءت في إجتماعه الطارئ صباح السبت.

وقال العامري فاروق في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي: "موقف الأهلي ثابت ولن يتغير خاصة أن قرارات المجلس جميعها كانت مدروسة لحفظ حقوق النادي ومجلس إدارته وجماهيره والتأكيد على إحترام حقوق المنافسين".

وأضاف "الأهلي لم يطالب باستثناءات في جدول الدوري بل أكد على إحترامه الكامل للقائمين على منظومة كرة القدم والثوابت الموجودة لنجاح المسابقة وفي مقدمتها الإلتزام بجدول الدوري الذي تم إعداده من قبل اتحاد الكرة دون تدخل من أي جهة رغم أن الأهلي هو الخاسر الأكبر من هذا الجدول المضغوط".

وأوضح "الأهلي يؤدي مباراة كل 72 ساعة والفريق يلعب للموسم الثالث على التوالي بشكل متلاحم دون أي راحة ونزيف الإصابات وخسارة جهود لاعبيه مستمر، ومع هذا لم يطلب الأهلي راحة لإلتقاط الأنفاس وآثر الإلتزام الكامل بجدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة".

وأبدى العامري فاروق إندهاشه من محاولات البعض لخلق فجوة بين النادي والمؤسسة الأمنية بسبب تمسك الأهلي بحضور جماهيره في المباريات المقبلة.

وقال نائب مجلس إدارة الأهلي "قرارنا كان واضحا والنادي يتمسك بحضور جماهيره وفقا للشروط التي تم الإتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الآن".

وواصل "هذه الشروط كانت معلنة من جانب اتحاد الكرة وبمشاركة الأمن الذي كان القاسم المشترك في هذه الإتفاقات بل وتحمل العبء الأكبر في عودة الجماهير للمدرجات ولا ينكر أحد نجاح الأمن في مهمته طوال الفترة الماضية وهو الأمر الذي دعا محمود الخطيب رئيس النادي إلى لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتقدم بإقتراح مكتوب بمضاعفة عدد الجماهير في مباريات الدوري من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف لكل الأندية".

وكشف "بالإضافة إلى أن يكون عدد الحضور الجماهيري في المباريات الإفريقية لكافة الأندية أيضا بدون حد أقصى أو 75% من سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة ويكون تنفيذ هذا الإقتراح بروفة حقيقية قبل إستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل".

وشدد "هذا يعود بالدرجة الأولى لثقة الأهلي ومجلس إدارته في المؤسسة الأمنية وهي قادرة على النجاح".

وعن العلاقة بين النادي والأمن أوضح نائب رئيس الأهلي "البعض الصيد في الماء العكر بخصوص العلاقة بين النادي والأمن هي محاولة فاشلة والأهلي على مدار تاريخه داعم لمؤسسات الدولة وسيظل كذلك وسياسة مجلس الإدارة الحالي وكل المجالس السابقة للنادي دائما متسقة مع السياسة العامة للبلاد وغير مسموح لأحد المزايدة على وطنية النادي الأهلي ومسئوليه وأعضاؤه وجماهيره".

وقال العامري فاروق "تمسك الأهلي بجماهيره أمر طبيعي لأن هذه الجماهير هي رأس المال الحقيقي للنادي وهي القاسم المشترك في كل البطولات والإنتصارات على مدار 112 سنة".

وتابع "كل أهلاوي فخور بجماهير الأهلي التي تعشق ناديها وتحب بلدها ومجلس الإدارة يقدر دور هذه الجماهير المعروف عنها الإلتزام بقيم وتقاليد النادي".

وأضاف العامري فاروق "غير مسموح لأي شخص بتصريحاته السلبية أن ينال من علاقة النادي بجماهيره التي تساند الأهلي في كل منافساته ولا يهمها سوى مصلحة بلدها وناديها وبالتالي فإن ما جاء من تعليقات مغرضة للبعض على قرارات مجلس إدارة الأهلي فهي مرفوضة وهؤلاء هم الذين يريدون خلق فجوة بين كل الأطراف".

وشدد "الأهلي يدعم كل مؤسسات الدولة وهذه مسألة لا تقبل النقاش وجماهيره جزء لم ولا ينفصل عنه والكل يرفع شعار المصلحة العليا خاصة ومصر تستعد لإستضافة أكبر حدث رياضي في يونيو المقبل وهو كأس الأمم الإفريقية والذي لابد أن تخرج بالصورة الحضارية التي تعبر عن المكانة الكبيرة لبلادنا في القارة الإفريقية".

وبالحديث عن إمكانية استبدال مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري بمباراتهما في الكأس قال العامري فاروق: "قرار مجلس إدارة الأهلي كان واضحا بأن الاستبدال مرفوض وهناك جدول للدوري لابد من الإلتزام به حتى 30 مارس وخلال هذه الفترة وفقا للمكاتبات التي تلقاها النادي من اتحاد الكرة لا يوجد فيها أي مباريات للأهلي في بطولة الكأس".

وتابع "لم يصادر النادي على رغبة أي طرف في تفادي مواجهة الأهلي إلى ما بعد 30 مارس واتحاد الكرة هو الذي يقرر في طلبه، لكن كان من حق الأهلي أن يرسل خطابا للاتحاد يستفسر فيه عن الأسباب الطارئة لتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري لاسيما وأنه الطرف الأول في المباراة والمسئول عن تنظيمها لإستيضاح العديد من الامور".

وأتم نائب رئيس الأهلي "هناك ضرورة بالتعاون بين كافة الأطراف والحفاظ على الثوابت ومن بينها جدول الدوري وأحذر من ضغط المباريات في الفترة القادمة خاصة أن هذا الأمر سيدفع ثمنه منتخب مصر والذي يحتاج لكل العناصر من كل الأندية والتي تتساقط بسبب الإصابات قبل بطولة الأمم الإفريقية القادمة".