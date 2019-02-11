كرة سلة - طارق خيري: روح الفانلة الحمراء حسمت التأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 12:31

كتب : FilGoal

كرة سلة الأهلي

كشف طارق خيري المدير الفني لفريق الأهلي لرجال كرة السلة على أن روح الفانلة الحمراء كانت عامل حسم تأهل الفريق لربع النهائي من بطولة إفريقيا للأندية.

وكان الأهلي قد تغلب على فريق REG بطل رواندا بنتيجة 78-76 في مباراة مثيرة تم حسمها في الثواني الأخيرة.

وتأخر الأهلي في النتيجة منذ بداية المباراة وتقدم لأول مرة قبل 45 ثانية فقط من نهاية اللقاء ليصعد الأحمر كثاني مجموعته.

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وقال طارق خيري عقب ذلك التأهل: "روح الفانلة الحمراء كانت عامل الحسم في تأهل الفريق".

وتابع "لعبنا مباراة قوية أمام منافس يملك عناصر قوية بخلاف تجنيس لاعبين مميزين، بجانب حالة الإجهاد نتيجة الأداء البدني أمام فريقي أول أغسطس الأنجولي وفيروفيارو الموزمبيقي".

وأضاف المدير الفني للأهلي "تأثرنا بغياب الثلاثي إبراهيم الجمال وسيف سمير وكريم الدهشان بسبب الإصابة ولكن حققنا الهدف واجتاز الفريق المرحلة الصعبة".

وأتم طارق خيري تصريحاته "أتوجه بالشكر إلى مجلس الإدارة على حرصهم بدعم الفريق باستضافة مباريات المجموعة، وأشكر اللاعبين على تحمل المجهود الكبير والضغط العصبي".

وتقام مباريات ربع النهائي من البطولة في الفترة من 22 مارس إلى 14 أبريل بنظام الذهاب والعودة.

ويتأهل أربعة فرق للمربع الذهبي وتقام المرحلة النهائية في الفترة من 3 إلى 5 مايو إذ يلتقي كل فريق بالثلاثة الآخرين في دورة مجمعة ببلد أحد الأندية المتأهلة.

الأهلي كرة سلة بطولة أفريقيا

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