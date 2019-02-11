عبد الفتاح: لا يوجد حكم مغرض في مصر

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 00:20

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

أشاد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالحكم الخامس في مباراة الأهلي وحرس الحدود، حسن السندبيسي بعدما برأته التحقيقات من العمل بأكاديمية النادي الأهلي.

وأشار عبد الفتاح عبر برنامج (أون سبورت): "التحقيق قام به المستشار القانوني للجنة الحكام جمال صدقي، لقد بدأ الساعة 12 ظهرا واستمر ساعتين ثم عقدت جلسة مع صدقي".

وأضاف "اتحاد الكرة بعد نهاية المباراة مباشرة سأل مصادره في منطقة المنوفية ثم أكد المتحدث الرسمي للاتحاد أحمد مجاهد أن الأهلي لا يملك أي أكاديمية في المنوفية".

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وواصل "لقد تم التحقيق مع السندبيسي إرساء للعدالة والشفافية لأنه لو ثبت تورطه سيكون غير أمين ليُعرض الأمر على اتحاد الكرة وقد يصل إلى رفع اسمه من سجلات اتحاد الكرة".

وأردف رئيس لجنة الحكام "وبعد عدم إدانة حسن السندبيسي من المفترض أن نرد له اعتباره وذلك بإسناد مباراة له في الدوري الممتاز خلال فترة قريبة".

وأكمل "حسن السندبيسي معنا منذ فترة طويلة ومشهود له بالكفاءة والأمانة واعتمدنا عليه في مباريات كبيرة بدوري الممتاز (ب)، وتواجد كحكم إضافي في لقاءات عديدة بالدوري الممتاز، وأخطاؤه قليلة".

واستدرك "لكن ما حدث بعد مباراة الأهلي وحرس الحدود وتداول صور للحكم، كان الأمر صعبا، لدرجة أنه قال في جلسة التحقيق معه أن أولاده لم يقدروا على الذهاب إلى المدرسة".

وشدد عصام عبد الفتاح في ختام تصريحاته "لا يوجد أي حكم مصري مغرض، أطالب الأندية الكبيرة بعدم الضغط على الحكام وضرورة الحفاظ عليهم، وإلا الخسارة ستكون كبيرة على الجميع، لذا لابد من الثقة والدعم لتطوير الكرة المصرية".

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