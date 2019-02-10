بالفيديو - تير شتيجن "الطائر" ينقذ برشلونة من الهزيمة في أرض بلباو الشرس

الأحد، 10 فبراير 2019 - 23:51

كتب : زكي السعيد

تير شتيجن - برشلونة - بلباو

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإسباني، بتعثر برشلونة بالتعادل 0-0 على أرض أتليتك بلباو في ملعب سان ماميس، بالجولة 23 من المسابقة.

برشلونة فشل في الحفاظ على الفارق مع أقرب مطارديه، ليتقلّص إلى 6 نقاط مع ريال مدريد الذي اقتلع مركز الوصافة بالفوز على أتليتكو مدريد.

التعادل بنتيجة 0-0 بين برشلونة وبلباو يحدث للمرة الأولى منذ عام 1996، حينها كان كارلس بوسكيتس –والد سيرخيو بوسكيتس- هو حارس مرمى الكتلان.

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فيما يفشل برشلونة في الفوز ذهابا أو إيابا على بلباو في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ موسم 1993\1994، إذ انتهت مباراة الذهاب للموسم الحالي بالتعادل 1-1.

التعادل بين عملاقي الكرة الإسباني يحدث تاريخيا للمرة رقم 38، في مقابل 113 انتصارا لـ برشلونة، و75 لـ بلباو.

لاعبو بلباو بدأوا المباراة بكثير من الحيوية، وكاد يوري بيرتشيتشي يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 من تسديدة قوية مرت مباشرة إلى جوار القائم.

ماركل سوسايتا الذي خاض مباراته رقم 373 بقميص بلباو متخطيا جولين جيريرو ليصير ثامن أكثر اللاعبين تمثيلا للفريق الباسكي على مدار تاريخه، كاد أن يسجل في الدقيقة 17.

سوسايتا أطلق تسديدة يسارية رائعة، إلا أن مارك أندري تير شتيجن واصل هوايته في التصديات الخارقة، وأبعد الكرة بشكل رائع، ليبصم على واحد من أفضل تصديات الموسم.

راؤول جارسيا شارك في الموج الهجومي الباسكي، وأطلق تسديدة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 24، إلا أن تير شتيجن منع الكرة من الولوج إلى مرماه.

الظهور الهجومي لبرشلونة في الشوط الأول كان خافتا، فاكتفى ليونيل ميسي الذي شارك رغم الشكوك حول إصابته، بمحاولة مباغتة الحارس المتقدم إياجو إيريرين، إلا أن تسديدته مرت أعلى العارضة في الدقيقة 26.

جارسيا عاد للظهور وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40، إلا أن كرته مرت إلى خارج الملعب مع مطالبته بركلة ركنية لم يحتسبها الحكم.

في الشوط الثاني حاول برشلونة التغلب على ضغط أصحاب الأرض، فنفّذ ميسي ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 53 مرت أعلى العارضة.

قبل أن يرد عليه البديل ميكيل سان خوسيه فور دخوله بتسديدة صاروخية تجمّد أمامها تير شتيجن، إلا أنها مرت مباشرة إلى جوار القائم الأيمن لمرمى برشلونة.

تير شتيجن ظهر بشكل بارز في الدقيقة 82 من جديد، عندما أقدم على تصدٍ خارق آخر أمام تسديدة إنياكي ويليامز من مسافة قريبة بعد عمل مميز لـ إيكر مونيايين على الجهة اليمنى.

الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع شهدت بطاقة حمراء، بعد أن تحصّل أوسكار دي ماركوس لاعب بلباو على بطاقة صفراء ثانية بسبب لمسة يد.

فيما طالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء إثر عرقلة مزعومة في حق البرتغالي نيلسون سيميدو بالدقيقة الخامسة –والأخيرة- من الوقت المبدد، إلا أن تقنية الفيديو أكدت قرار الحكم كارلوس ديل سيرو جرانتي بعدم وجود مخالفة، لتنتهي المباراة على التعادل.

برشلونة رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول، فيما رفع بلباو رصيده إلى 27 نقطة في المركز 13.

برشلونة أتليتك بلباو الدوري الإسباني

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