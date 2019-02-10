كرة سلة - الأهلي يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا بفوز مثير في الثواني الأخيرة

نجح رجال الأهلي لكرة السلة في خطف الفوز من فريق REG الرواندي في الثواني الأخيرة من منافسات ثمن نهائي (دور المجموعات) ببطولة إفريقيا للأندية.

وتغلب الأهلي على الفريق الرواندي بنتيجة 78-76 في مباراة مثيرة انتهت في الثواني الأخيرة ليخطف بطاقة التأهل الثانية إلى ربع النهائي.

واستضاف الأهلي مجموعته التي تضم فرق أول أغسطس الأنجولي وفيروفياريو الموزمبيقي بجانب REG الرواندي.

وتأخر الأهلي طوال اللقاء حتى أخر 45 ثانية من عمر المباراة، إذ انتهى الربع الأول بتقدم الفريق الرواندي 19-14، وقبل بداية الربع الأخير كان التقدم للفريق الرواندي 64-59.

وتأهل الأهلي رفقة أول أغسطس الأنجولي برصيد 5 نقاط بينما الفريق الرواندي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل فيروفيارو الترتيب برصيد 3 نقاط.

يذكر أن سموحة هو ممثل مصر الثاني وتقام مجموعته بداية من يوم 15 فبراير رفقة فرق مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي وCOSPN من مدغشقر.

وتختتم مباريات دور المجموعات يوم 10 مارس المقبل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي من البطولة في الفترة من 22 مارس إلى 14 أبريل بنظام الذهاب والعودة.

ويتأهل أربعة فرق للمربع الذهبي وتقام المرحلة النهائية في الفترة من 3 إلى 5 مايو إذ يلتقي كل فريق بالثلاثة الآخرين في دورة مجمعة ببلد أحد الأندية المتأهلة.