بالفيديو – إشبيلية يرفض الهزيمة بعشرة لاعبين ويحقق عودة تاريخية

الأحد، 10 فبراير 2019 - 22:18

كتب : زكي السعيد

إشبيلية - إيبار - الدوري الإسباني

رفض إشبيلية الهزيمة أمام ضيفه إيبار، وعاد في النتيجة بالثواني الأخيرة من مباراة الجولة 23 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ليتعادل 2-2.

التعادل يعني تواصل سلسلة خوسيه لويس منديليبار مدرب إيبار السلبية على ملعب إشبيلية، إذ لم يسبق له الفوز مطلقا على رامون سانشيز بيزخوان، واكتفى بتعادلين و7 هزائم كمدرب.

المواجة شهدت مشاركة السنغالي بابكولي ديوب في صفوف إيبار، ليصل إلى مباراته رقم 250 في مسيرته بالدوري الإسباني.

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ديوب (32 عاما) صاحب الـ20 مباراة دولية مع أسود التيرانجا، هو ثالث أكثر إفريقي خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإسباني، بعد الكاميروني كارلوس كاميني بـ 335 مباراة بقمصان إسبانيول ومالاجا، والكاميروني الآخر صامويل إيتو بـ 280 مباراة رفقة ريال مدريد ومايوركا وبرشلونة.

فابيان أوريانا سجّل هدف إيبار الأول في الدقيقة 22، بعد ارتباك في دفاعات الأندلسيين.

الهدف الثاني أضيف في الدقيقة 63 بواسطة البرازيلي تشارلز دياز الذي أطلق رأسية صاروخية مزّقت شباك إشبيلية.

تشارلز رفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإسباني لهذا الموسم، بفارق هدفين عن أفضل سجل له في المسابقة، والذي حققه بقميص سيلتا فيجو موسم 2013\2014 وقتما سجّل 12 هدفا.

إيبار سجّل بضربات الرأس للمرة التاسعة هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في المسابقة.

مصائب إشبيلية تواصلت في الدقيقة 84، عندما تحصّل الأرجنتيني إيفر بانيجا على البطاقة الصفراء الثانية، ليترك فريقه بعشرة لاعبين أثناء التأخر بهدفين نظيفين.

قبل أن تأتي الانتفاضة المفاجئة، بداية في الدقيقة 88 عندما قلّص وسام بن يدر الفارق لـ إشبيلية بالهدف الأول.

الإعصار الإشبيلي تواصل، ليدرك بابلو ساباريا التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ليصير إشبيلية ثاني فريق يعود في مباراة متأخر خلالها بهدفين دون رد مع اللعب بنقص عددي، بعد فريق تينيريفي الذي عاد في مباراته أمام ريال سوسيداد بمارس 1990في نفس الظروف العصيبة التي عاشها إشبيلية.

إشبيلية رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن خيتافي الخامس، و7 نقاط كاملة عن أتليتكو مدريد الثالث.

فيما رفع إيبار رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، وفوّت فرصة القفز إلى المركز السابع.

إشبيلية إيبار الدوري الإسباني

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