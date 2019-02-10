كوكا يشارك بديلا في خسارة أوليمبياكوس أمام باوك بثلاثية

شارك أحمد حسن "كوكا" بديلا، لكن ذلك لم يمنع خسارة أوليمبياكوس أمام باوك بثلاثية.

خسر أوليمبياكوس أمام باوك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري اليوناني.

تقدم باوك بهدف أول في الدقيقة الثالثة عن طريق فيرينيا، قبل أن يضيف دييجو بيسيوار الهدف الثاني في الدقيقة الـ19، لينتهي الشوط الأول بتقدم باوك بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، شارك أحمد حسن "كوكا" بدلا من كوناستانتينوس فورتينوس في الدقيقة الـ76 في محاول لتعويض الفارق.

ولم يضف كوكا الجديد، فأضاف شوبا أكبوم هدفا ثالثا في الدقيقة الـ82.

وقلص أوليمبياكوس الفارق في الدقيقة الـ87 عن طريق دانييل بودينس، لكن ذلك لك يكن كافيا، لينتهي اللقاء بفوز باوك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز باوك رفع رصيده للنقطة الـ56 في صدارة ترتيب الدوري اليوناني، فيما تجمد رصيد أوليمبياكوس عند النقطة الـ45 في المركز الثاني.