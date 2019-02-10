التشكيل - ميسي المتعافي يقود برشلونة في موقعة سان ماميس أمام بلباو

عاد ليونيل ميسي لتشكيلة برشلونة الأساسية في مواجهة أتليتك بلباو، بالجولة 23 من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.

ميسي دخل بديلا يوم الأربعاء الماضي في مواجهة ريال مدريد بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ولم يتدرب يوم الجمعة مع زملائه، مما أثار الشكوك حول ظهوره في مواجهة بلباو، إلا أن إرنستو فالفيردي قرر الدفع بنجمه الأول في مواجهة أسود الباسك.

برشلونة يسعى لإعادة الفارق مع مطارده ريال مدريد إلى 8 نقاط، بعد أن قلّص الأخير الفارق إلى 5 نقاط بالفوز 3-1 على أتليتكو مدريد أمس السبت.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - سيرجي روبيرتو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - أرتورو فيدال - إيفان راكيتيش

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - فيليبي كوتينيو

دكة البدلاء: إنياكي بينيا - خيسون موريو - توماس فيرمايلين - كارلس ألينيا - كيفن برنس بواتنج - عثمان ديمبيلي - مالكوم

تشكيل أتليتك بلباو:

حراسة المرمى: إياجو إيريرين

الدفاع: أوسكار دي ماركوس - يراي ألفاريز - إنييجو مارتينيز - ميكيل بالينزياجا

الوسط: بينيات إتشيباريا - داني جارسيا - راؤول جارسيا - ماركل سوسايتا - يوري بيرتشيتشي

الهجوم: إنياكي ويليامس

دكة البدلاء: أوناي سيمون - أوناي نونيز - ميكيل سان خوسيه - إنييجو كوردوبا - إيباي جوميز - إيكر مونيايين - كينان كودرو