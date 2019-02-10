التشكيل - ميسي المتعافي يقود برشلونة في موقعة سان ماميس أمام بلباو

الأحد، 10 فبراير 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

ميسي ضد فالنسيا

عاد ليونيل ميسي لتشكيلة برشلونة الأساسية في مواجهة أتليتك بلباو، بالجولة 23 من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.

ميسي دخل بديلا يوم الأربعاء الماضي في مواجهة ريال مدريد بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ولم يتدرب يوم الجمعة مع زملائه، مما أثار الشكوك حول ظهوره في مواجهة بلباو، إلا أن إرنستو فالفيردي قرر الدفع بنجمه الأول في مواجهة أسود الباسك.

برشلونة يسعى لإعادة الفارق مع مطارده ريال مدريد إلى 8 نقاط، بعد أن قلّص الأخير الفارق إلى 5 نقاط بالفوز 3-1 على أتليتكو مدريد أمس السبت.

أخبار متعلقة

النصيري يسجل الهاتريك العربي الرابع في تاريخ الدوري الإسباني.. تعرّف على من سبقوه أجويرو: معادلة شيرر؟ الأهم الانتصار.. ولا أعرف كيف أهدرت الفرصة الأولى ضد تشيلسي كواليس عودة الإسماعيلي لدوري الأبطال.. 75 دقيقة مشادات والاستعانة بلقاء الزمالك والإفريقي بالفيديو - لا يوجد عنوان مناسب لما حدث.. مانشستر سيتي 6-0 تشيلسي

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - سيرجي روبيرتو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - أرتورو فيدال - إيفان راكيتيش

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - فيليبي كوتينيو

دكة البدلاء: إنياكي بينيا - خيسون موريو - توماس فيرمايلين - كارلس ألينيا - كيفن برنس بواتنج - عثمان ديمبيلي - مالكوم

تشكيل أتليتك بلباو:

حراسة المرمى: إياجو إيريرين

الدفاع: أوسكار دي ماركوس - يراي ألفاريز - إنييجو مارتينيز - ميكيل بالينزياجا

الوسط: بينيات إتشيباريا - داني جارسيا - راؤول جارسيا - ماركل سوسايتا - يوري بيرتشيتشي

الهجوم: إنياكي ويليامس

دكة البدلاء: أوناي سيمون - أوناي نونيز - ميكيل سان خوسيه - إنييجو كوردوبا - إيباي جوميز - إيكر مونيايين - كينان كودرو

برشلونة ميسي الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الفتاح: لا يوجد حكم مغرض في مصر ساعة | الدوري المصري
10 رسائل نارية من العامري: نريد معرفة سبب تأجيل مباراة بيراميدز.. ولن نلعب بدون جماهير الأهلي ساعة | الدوري المصري
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-2-2019.. ختام الجولة في إنجلترا وإسبانيا وتريزيجيه يلعب ساعة | أوروبا
الاتحاد: سنتحدث مع الأهلي بخصوص شرط عدم مشاركة عمار حمدي ضدهم ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - تير شتيجن "الطائر" ينقذ برشلونة من الهزيمة في أرض بلباو الشرس ساعة | أوروبا
بالفيديو - حلم دوري الأبطال يتواصل.. ميلان يكتسح كالياري بثلاثية ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم

قد ينال إعجابك