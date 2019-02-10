النصيري يسجل الهاتريك العربي الخامس في تاريخ الدوري الإسباني.. تعرّف على من سبقوه

لا يستطيع التوقف عن التسجيل، وصف هو الأمثل لحالة المغربي يوسف النصيري الذي يعيش هياجا تهديفيا مع فريقه ليجانيس.

ليجانيس حقق فوزا كبيرا على ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بالجولة 23 من الدوري الإسباني، على ملعب بلدية بوتاركي.

المهاجم المغربي سجّل كل أهداف المباراة، ورفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

النصيري (21 عاما) افتتح الأهداف في الدقيقة 22 بتسديدة يمينية اصطدمت بـ أنطونيو باراجان لاعب بيتيس وعرفت طريقها نحو الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني بلمسة صاروخية مباشرة في الدقيقة 36 بعد عرضية متقنة من زميله أوسكار، وأخيرا اختتم الأهداف في الدقيقة 66 من هجمة مرتدة سريعة.

هل هو الهاتريك الأول للعرب في تاريخ الدوري الإسباني؟

الإجابة هي لا، سبقه 4 لاعبين، وجميعهم ينتمون إلى نفس المملكة: المغرب.

العربي بن مبارك، أسطورة كرة القدم المغربية والذي لُقب بالجوهرة السوداء قبل أن يُطلَق اللقب على بيليه، سجّل أول ثلاثية لأي لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، يوم 26 نوفمبر 1950.

بن مبارك حقق هذا الإنجاز بقميص أتليتكو مدريد، يوم الانتصار 4-3 على ليريدا، في الجولة 12 من الدوري الإسباني لذاك الموسم.

الإنجاز تكرر في 28 أكتوبر 1950، ولكن بواسطة مغربي آخر: لحسن بن محمد "تشيتشا".

المهاجم قصير القامة صاحب الـ 160 سم، سجّل ثلاثية بقميص أتليتكو تطوان في شباك إسبانيول بالجولة الثامنة.

المغربي –العربي- الثالث على هذا الصعيد، هو محمد بن محجوب، وهو أول عربي يسجّل هاتريك نقي خالٍ من ركلات الجزاء.

بن محجوب سجّل ثلاثيتين في مسيرته بالدوري الإسباني بقميص راسينج سانتاندير.

تحققت الأولى يوم 25 فبراير 1951 في مواجهة بلد الوليد بالجولة 22 من المسابقة، إذ فاز فريقه يومها 4-1.

فيما سجّل ثلاثيته الثانية يوم 22 يونيو 1952 في شباك فيرول، يوم الفوز الكاسح لـ راسينج بنتيجة 10-0 في الجولة التاسعة للدوري، وأيضا كانت ثلاثية خالية من ركلات الجزاء.

بعد ذلك، غابت ثلاثيات العرب لأكثر من 6 عقود عن الدوري الإسباني.

يوسف العربي كان العربي الثالث على يحقق الإنجاز في 8 نوفمبر 2013 بقميص غرناطة يوم الفوز 3-1 على مالاجا بالجولة 13.

العربي عاد في 21 أبريل 2016 وسجّل ثلاثيته الثانية والأخيرة في الدوري الإسباني، بقميص غرناطة أيضا، في الفوز على ليفانتي 5-1 بالجولة 34.

وأخيرا أكمل النصيري سجل المغاربة التهديفي الذهبي، وسجّل ثلاثيته الأولى في مواجهة بيتيس ظهر الأحد.

النصيري حقق إنجازا آخر على مستوى ناديه، ليجانيس، إذ بات أول لاعب في تاريخ النادي المدريدي بالدوري الإسباني يسجّل 3 أهداف في مباراة واحدة.

المهاجم المغربي هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإسباني بعام 2019، برصيد 7 أهداف، متقدما على ليونيل ميسي قائد برشلونة صاحب الـ6 أهداف في العام الجديد.

نجم عربي آخر يسطع في سماء أوروبا، المغربي يوسف النصيري يواصل التألق ويسجل "هاتريك" اليوم في شباك ريال بيتيس 👏🇲🇦 يوسف في آخر 5 مباريات استطاع المساهمة بالعديد من الأهداف 🏟️🔥 هويسكا⚽️ برشلونة 🅰️ إيبار ⚽️⚽️ رايو فاييكانو ⚽️ ريال بيتيس ⚽️⚽️⚽️@ennesyri9 👏🙌 pic.twitter.com/VgNU0eo0LK — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2019

على مستوى الثنائيات، بات النصيري هو اللاعب العربي رقم 14 الذي يسجل هدفين في مباراة واحدة بالدوري الإسباني.

هذه القائمة تضم المصري أحمد حسام ميدو الذي سجّل ثنائية بقميص سيلتا فيجو.

فيما يتفوق العربي بن مبارك بشكل كاسح في هذه القائمة، إذ سجل 12 ثنائية بقميص أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

القائمة الكاملة للاعبين العرب مُسجلي الثنائيات في تاريخ الدوري الإسباني:

الجزائري سفيان فيجولي (فالنسيا)

الجزائري نبيل غيلاس (قرطبة)

المصري ميدو (سيلتا فيجو)

التونسي لسعد النويوي (ديبورتيفو لاكورونيا)

المغربي عبد العزيز برادة (خيتافي)

المغربي صلاح الدين بصير (ديبورتيفو لاكورونيا)

المغربي العربي بن مبارك (أتليتكو مدريد)

المغربي زكريا لبيض (بلد الوليد)

لحسن بن محمد "تشيتشا" (أتليتكو تطوان)

المغربي يوسف العربي (غرناطة)

المغربي نبيل الزهر (ليجانيس)

المغربي محمد بن محجوب (راسينج سانتاندير)

المغربي محمد اليعقوبي (أوساسونا)