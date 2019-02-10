بالفيديو – فالنسيا يقترب من معادلة الرقم القياسي للتعادلات في تاريخ الدوري الإسباني

تعادل فالنسيا دون أهداف أمام ضيفه ريال سوسيداد على ملعب المستايا، بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

فالنسيا تعادل للمرة 13 هذا الموسم، ليصير على بعد 5 تعادلات فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم ديبورتيفو لاكورونيا موسم 2015\2016، إذ تعادل حينها في 18 مباراة.

فالنسيا بات خامس فريق تاريخيا يتعادل في 13 مباراة من أصل أول 23 جولة بالدوري الإسباني.

كما بات فالنسيا أكثر الفرق تحقيقا لنتيجة التعادل في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

فيما واصل مارسيلينو جارسيا تورال مدرب فالنسيا سجله الخالي من الهزائم أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، إذ هزمه 11 مرة، وتعادل 3 مرات.

فالنسيا رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع سوسيداد رصيده إلى 31 نقطة كذلك في المركز التاسع بفارق المواجهات المباشرة عن الخفافيش.