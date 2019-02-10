بالفيديو - 25 دقيقة = مانشستر سيتي يضرب تشيلسي برباعية

الأحد، 10 فبراير 2019 - 18:31

كتب : FilGoal

أجويرو - مانشستر سيتي - تشيلسي

احتاج مانشستر سيتي 25 دقيقة فقط ليهز شباك تشيلسي 4 مرات متتالية في مباراة مجنونة بملعب الاتحاد معقل السيتيزنز.

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 4 افتتح مانشستر سيتي التهديف عن طريق رحيم ستيرلينج.

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ثم أضاف سيرجيرو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 13 بتسديدة صاروخية مزقت شباك كيبا حارس تشيلسي.

وعاد أجويرو ليسجل هدفه الثاني وهدف سيتي الثالث في الدقيقة 19 بعد استغلال خطأ روس باركلي في إرجاع الكرة لحارسه.

قبل أن يطلق النجم الألماني إليكاي جوندوجان تسديدة صاروخية يسجل منها هدف السيتي الرابع.

ووصل أجويرو لهدفه رقم 16 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارف هدف واحد عن محمد صلاح نجم ليفربول متصدر هدافي الدوري حتى الآن.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ تشيلسي الذي يستقبل 4 أهداف في 25 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي.

كذلك هي المرة الأولى التي يستقبل فيها تشيلسي 4 أهداف في مباراتين متتاليتين خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، بعدما خسر برباعية دون رد في المباراة السابقة خارج ملعبه أمام بورنموث.

أجويرو مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي

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