بالفيديو - فاردي سجل الفرصة الخاطئة.. توتنام يحقق رقما تاريخيا بالفوز على ليستر

الأحد، 10 فبراير 2019 - 17:40

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - توتنام

حقق توتنام هوتسبير فوزا هاما على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب ويمبلي، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

الفريق اللندني حقق انتصاره رقم 20 في المنافسة هذا الموسم، وهو نفس عدد انتصارات ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الوصيف.

بل لم يحقق توتنام 20 انتصارا –أو أكثر- من أصل 26 تاريخيًا في القسم الأول الإنجليزي سوى موسم 1960\1961، إذ حقق حينها 22 انتصارا وظفر بلقب الدوري في نهاية المسابقة.

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توتنام وصل إلى 60 نقطة في المركز الثالث على جدول الترتيب، وهو أعلى رصيد يحققه في تاريخه بعد 26 جولة، وأكثر بـ 7 نقاط كاملة بأفضل سجلاته السابقة.

أصحاب الأرض تقدموا في النتيجة بالدقيقة 33 بواسطة دافينسون سانشيز الذي أطلق رأسية صاروخية عانقت الشباك بعد عرضية متقنة من زميله كريستيان إريكسن.

المدافع الكولومبي هو اللاعب صاحب الجنسية رقم 147 الذي يسجّل لـ توتنام تاريخيًا بالدوري الإنجليزي، وهو أكثر الأندية على صعيد تعدد جنسيات المسجلين بالتساوي مع وست هام يونايتد.

الدقيقة 58 شهدت منعرجا مهما في المباراة، بتحصُل ليستر سيتي على ركلة جزاء إثر عرقلة داخل المنطقة لم يتردد الحكم مايكل أوليفر في احتسابها.

الركلة احتسبت تزامنًا مع دخول جيمي فاردي مهاجم الفريق كبديل، ليسلّمه جيمس ماديسون الكرة، ولتصير ركلة الجزاء هي لمسته الأولى على أرض الملعب.

اللمسة الأولى لم تكن موفقة، فأهدر فاردي الركلة وفوّت فرصة التعادل بعد أن تصدي الفرنسي أوجو لوريس قائد وحارس مرمى توتنام.

ملعب ويمبلي كان الوحيد الذي لم تُحتسَب عليه أي ركلات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما أهدر ليستر سيتي ركلة الجزاء الثانية له تواليًا بعد أن أهدر ماديسون في مواجهة كارديف سيتي.

أما لوريس، فعزز سجله أمام ركلات الجزاء، إذ تصدى لـ 6 من أصل 24 ركلة سُددت عليه في منافسات الدوري الإنجليزي.

العقاب جاء سريعًا، فأطلق الدنماركي إريكسن تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63، معلنا عن هدف توتنام الثاني ومعززا تقدُم أصحاب الأرض.

الهدف هو الرقم 20 لـ إريكسن من خارج منطقة الجزاء في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

فاردي رفض الاستسلام، وعاد للظهور في الدقيقة 76، مسجلا هدف ليستر الأول، وهو هدفه رقم 29 في الدوري الإنجليزي أمام الستة الكبار (مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أرسنال، ليفربول، توتنام، تشيلسي).

إلا أن الكوري سون هيونج مين أطلق رصاصة الرحمة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، وسجّل هدف توتنام الثالث من هجمة مرتدة بعد أن انفرد بمرمى الخصم من قبل منتصف الملعب.

سون سجّل للمباراة الثالثة على التوالي منذ عودته من المشاركة في كأس آسيا، وساهم إجمالا في 15 هدفا بآخر 12 مباراة لعبها مع توتنام في الدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي توتنام هوتسبير الدوري الإنجليزي

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