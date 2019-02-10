رغم الإصابة.. نوير: أثق في المشاركة أمام ليفربول

الأحد، 10 فبراير 2019 - 17:34

كتب : FilGoal

نوير

يثق مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ في المشاركة أمام ليفربول في مواجهة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من المسابقة يوم 19 فبراير الجاري.

وقال نوير في تصريحات لشبكة ESPN يوم الأحد: "أنا بخير، الإصابة ليس سيئة".

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وأضاف "أعتقد أن الطاقم الطبي سيدفعني إلى تحقيق الهدف، وإذا كان كل شيء على ما يرام في التدريبات، سألعب ضد ليفربول".

وأردف "الأمور كلها إيجابية. أعتقد أنني سأكون في المرمى أمام الريدز".

وأوضح نوير أن فرصة للعب في ملعب أنفيلد كانت حافزًا إضافيًا للعودة إلى اللياقة البدنية.

وشدد "إنها أول مباراة بالنسبة لي في ملعب أنفيلد لذا أتطلع للعب هناك".

وواصل "لقد سمعنا الكثير عن الأجواء في هذا الاستاد، كل من يشاهد كرة القدم يعرف أنها أجواء خاصة، وأعتقد أنها ستكون مواجهة عظيمة".

واستمر نوير "بالنسبة لنا، فإن دوري الأبطال مهم للغاية. إنها مباراة حاسمة. نحن سعداء للعب في ملعبهم".

وأتم "نأمل أن تكون ليلة رائعة بالنسبة لنا. لكن ذلك يعتمد على النتيجة بالطبع".

كان نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ أنه فضل عدم المخاطرة بالدفع بمانويل نوير حارس الفريق في لقاء هرتا برلين يوم الأربعاء ومباراة شالكه يوم السبت".

يوم الأربعاء، أفاد موقع بايرن أن قائد الفريق مانويل نوير أصبح جاهزًا للعب المباراة بعد غيابه عن مباراة باير ليفركوزن الماضية لتعرضه لإصابة في يده، وهو الذي قد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق مؤخرًا.

وذكر بايرن قبل ساعة من انطلاق اللقاء أن نوير الذي سافر مع الفريق إلى برلين لم يدخل قائمة المباراة بقرار من كوفاتش.

وفضل كوفاتش عدم المخاطرة بنوير العائد من الإصابة.

واستهدف مدرب بايرن ضمان مشاركة نوير في مواجهة ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، إذ تقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير، بينما مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا يوم 13 من شهر مارس.

كان حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن قد على سؤاله قبل أيام هل يحلق نوير بلقاء ليفربول بقوله: "نتمنى ذلك".

وأضاف "نتمنى ألا تأخد الإصابة وقتا طويلا".

وأوضح "سنتابع حالة نوير ونرى قبل كل مباراة هل يمكننا الدفع به أم لا، وذلك حسب حالته".

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