ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة إسكو

الأحد، 10 فبراير 2019 - 15:50

كتب : FilGoal

اسكو

كشف ريال مدريد يوم الأحد تفاصيل إصابة لاعبه إسكو.

وغاب إسكو عن مباراة ريال مدريد وجاره أتليتكو مدريد التي انتهت بفوز الملكي 3-1 في الدوري الإسباني يوم السبت.

وأفاد ريال مدريد عبر موقعه أن الفحص الطبي الذي أجري اليوم للاعب إسكو، أظهر أنه يعاني من آلام حادة في الظهر والعنق.

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وواصل بيان ريال مدريد أن الجهاز الفني للفريق بانتظار تطور حالة إسكو.

وشارك إسكو في 25 مباراة هذا الموسم وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في ظل المشاركة لدقائق قليلة في كل مباراة.

ريال مدريد إسكو

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