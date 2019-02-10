ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة إسكو

كشف ريال مدريد يوم الأحد تفاصيل إصابة لاعبه إسكو.

وغاب إسكو عن مباراة ريال مدريد وجاره أتليتكو مدريد التي انتهت بفوز الملكي 3-1 في الدوري الإسباني يوم السبت.

وأفاد ريال مدريد عبر موقعه أن الفحص الطبي الذي أجري اليوم للاعب إسكو، أظهر أنه يعاني من آلام حادة في الظهر والعنق.

وواصل بيان ريال مدريد أن الجهاز الفني للفريق بانتظار تطور حالة إسكو.

وشارك إسكو في 25 مباراة هذا الموسم وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في ظل المشاركة لدقائق قليلة في كل مباراة.