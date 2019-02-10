سولشاير: مواجهة سان جيرمان؟ للوهلة أصبت بالقشعريرة.. لكنهم لم يزوروا أولد ترافورد من قبل

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن مواجهة باريس سان جيرمان أصابته بالقشعريرة نظرا لقوة التحدي، لكنه مر بـ11 مواجهة وجاهز تماما للمباراة المرتقبة.

وصرح سولشاير كما نقلت صحيفة "تيليجراف" البريطانية: "مواجهة باريس سان جيرمان؟ فكرت في الأمر كالتالي، ياله من تحد، بعد ذلك بيومين أو 3 كنت قد قبلت به، فجأة أصبح ذلك التحدي خاص بي".

وأضاف "ويمكنني أن أخبرك أنه أصابني بالقشعريرة".

وواصل "ستكون ليلة رائعة تحت الأضواء، الجماهير ستنتظرها وستكون خبرة جديدة على باريس سان جيرمان وعلينا كذلك، لقد تواجدوا في إنجلترا لكن هل أتوا إلى أولد ترافورد بعد؟".

وتابع "أنا واثق أن باريس سان جيرمان سيكون قلقا من ماركوس راشفورد، وكذلك الحال معنا بالنسبة لكيليان مبابي، إنهما لاعبان رائعان وبإمكانهما أن يثريا كرة القدم للـ10 أعوام المقبلة".

وأتم "حتى من دون نيمار فباريس سان جيرمان لديه عدد من اللاعبين الكبار، لكن الآن مررت بـ11 مباراة لكي أستعد لتلك المواجهة وأعتقد أنني أعرف لاعبي جيدا وما يستطيعون فعله، إنها مواجهة ستخرج أفضل ما لديهم".

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.