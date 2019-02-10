بيلد - بايرن يدخل سباق ضم موهبة موناكو ذو الأصول التونسية

الأحد، 10 فبراير 2019 - 14:42

كتب : FilGoal

حنبعل المجبري

انضم نادي بايرن ميونيخ لسباق ضم حنبعل المجبري الموهبة الفرنسية ذات الأصول التونسية ولاعب وسط موناكو خلال الفترة المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وتسعى عدد من الأندية الكبرى في أوروبا أبرزها مانشستر يونايتد لضم المهوبة صاحب الـ16 عاما.

المجبري الذي يلعب لأكاديمية موناكو شارك مع منتخب فرنسا تحت 16 عاما في 5 مواجهات في صيف 2018.

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وانضم المجبري وهو في الـ14 من عمره إلى صفوف موناكو عام 2017 بمبلغ أشارت التقارير وقتها إلى أنه تخطى حاجز المليون يورو.

وقالت صحيفة "الصباح" التونسية في ذلك الوقت إن اللاعب تلقى عروضا من أرسنال ومانشستر يونايتد وسيتي إلا أنه فضل الاستمرار في فرنسا لينضم إلى موناكو قادما من إف سي باريس.

وقالت والدة اللاعب في تصريحات سابقة لصحيفة الصباح إن المجبري سيكون له مستقبلا كرويا ضخما.

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