لوفرين لصلاح: الآن صدقت أنك تبلغ من العمر 26 عاما

الأحد، 10 فبراير 2019 - 14:15

كتب : FilGoal

صلاح ولوفرين ومورينو ومن خلفهم كلوب

لم يفوت ديان لوفرين مدافع ليفربول الفرصة على نفسه وأطلق تعليقاته الكوميدية مع زميله المصري محمد صلاح بعد ظهور الأخير بشكل مختلف.

صلاح تخلى عن لحيته يوم الأحد، وأظهر ذلك في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

ورد لوفرين على صلاح بقوله "الآن صدقت أنك تبلغ من العمر 26 عاما فقط".

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كما نشر لوفرين صورة تجمعه بصلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا: "لقد رحل صلاح، لذا لديّ صديق جديد.. مرحباً حامد محروس غالي".

حامد محروس غالي هو اسم جد نجم منتخب مصر.

فيما قال ألبرتو مورينو لزميله المصري مازحا "هل أنت محمد صلاح؟".

وهز صلاح شباك بورنموث ورفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

واستعاد ليفربول صدارة الدوري موسعا الفارق إلى 3 نقاط مع منافسه اللدود مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي يوم الأحد في لقاء مرتقب.

وتعافى ليفربول بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة.

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