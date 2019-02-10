تقرير: كافاني يغيب عن مواجهة ذهاب مانشستر يونايتد.. وشكوك حول اللحاق بالإياب

يغيب إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان عن مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

إدينسون كافاني النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتعرض كافاني إلى إصابة أثناء تسديده لركلة جزاء فريقه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يخرج مع انطلاق الشوط الثاني.

وكشف راديو مونت كارلو الفرنسي أن المهاجم الأوروجوياني يغيب عن مواجهة الذهاب في إنجلترا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار تقرير الإذاعة الفرنسية إلى معاناة اللاعب من تمزق في عضلة الفخذ الأيمن مما أكد غيابه عن المواجهة المقبلة.

وأضاف التقرير أن هناك مخاوف من باريس سان جيرمان من غياب اللاعب في مباراة الإياب المقرر لها يوم 6 مارس.

باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

النادي الباريسي تلقى ضربة أولى موجعة بعدما تأكيد غياب البرازيلي نيمار عن مواجهة يونايتد، والآن سيغيب كافاني أيضا عن مواجهة كتيبة أولى جونار سولشاير.

يونايتد استفاق بأفضل طريقة ممكنة عقب رحيل جوزيه مورينيو. حقق 8 انتصارات من أصل 9 خاضها الفريق تحت قيادة سولشاير في كل البطولات.

رصيد يونايتد في الدوري الإنجليزي وصل لـ 51 نقطة في المركز الرابع.