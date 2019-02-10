تقرير: كافاني يغيب عن مواجهة ذهاب مانشستر يونايتد.. وشكوك حول اللحاق بالإياب

الأحد، 10 فبراير 2019 - 13:49

كتب : محمد سمير

كافاني - باريس سان جيرمان

يغيب إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان عن مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

إدينسون كافاني

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتعرض كافاني إلى إصابة أثناء تسديده لركلة جزاء فريقه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يخرج مع انطلاق الشوط الثاني.

وكشف راديو مونت كارلو الفرنسي أن المهاجم الأوروجوياني يغيب عن مواجهة الذهاب في إنجلترا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

أخبار متعلقة

توخيل عن إصابة كافاني: ليس لدي أخبار جيدة.. لا أعرف مصيره أمام يونايتد بالفيديو - باريس ينتفض ويهزم بوردو بصعوبة.. وإصابة كافاني بالفيديو – 6 دقائق فقط كانت كافية.. ريال مدريد يدك شباك برشلونة "انظروا لمحمد صلاح وكيف وصل لما هو فيه الآن"

وأشار تقرير الإذاعة الفرنسية إلى معاناة اللاعب من تمزق في عضلة الفخذ الأيمن مما أكد غيابه عن المواجهة المقبلة.

وأضاف التقرير أن هناك مخاوف من باريس سان جيرمان من غياب اللاعب في مباراة الإياب المقرر لها يوم 6 مارس.

باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

النادي الباريسي تلقى ضربة أولى موجعة بعدما تأكيد غياب البرازيلي نيمار عن مواجهة يونايتد، والآن سيغيب كافاني أيضا عن مواجهة كتيبة أولى جونار سولشاير.

يونايتد استفاق بأفضل طريقة ممكنة عقب رحيل جوزيه مورينيو. حقق 8 انتصارات من أصل 9 خاضها الفريق تحت قيادة سولشاير في كل البطولات.

رصيد يونايتد في الدوري الإنجليزي وصل لـ 51 نقطة في المركز الرابع.

مانشستر يونايتد كافاني باريس سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

خطاب رسمي - الأهلي يطلب معرفة أسباب تأجيل مباراة بيراميدز 2 دقيقة | الدوري المصري
ضربة جديدة.. باريس سان جيرمان يعلن غياب مونييه أمام يونايتد 4 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - فاردي سجل الفرصة الخاطئة.. توتنام يحقق رقما تاريخيا بالفوز على ليستر 7 دقيقة | أوروبا
مباشر قمة إنجلترا - سيتي ضد تشيلسي للثأر من هزيمة الدور الأول 12 دقيقة | أوروبا
رغم الإصابة.. نوير: أثق في المشاركة أمام ليفربول 13 دقيقة | أوروبا
تشكيل القمة – سيتي وتشيلسي بكل القوة الضاربة.. دي بروين وإيجوايين أساسيان 28 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم

قد ينال إعجابك