تقرير - برشلونة يضع مدافع ليون كأولوية لضمه خلال الصيف المقبل

الأحد، 10 فبراير 2019 - 13:45

كتب : FilGoal

فيرلاند ميندي

حدد نادي برشلونة فيرلاند ميندي مدافع نادي ليون كأولوية لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن النادي الكتالوني يسعى لضم الظهير الأيسر صاحب الـ23 عاما خاصة وأن إريك أبيدال مدير الكرة بالنادي والذي لعب سابقا لليون معجب للغاية بقدرات ميندي.

ويراجع أيضا برشلونة حسبما أوضح التقرير إمكانية ضم فيليبي لويس مدافعأتليتكو مدريد مجانا خلال نهاية الموسم، أو جونيور فيربو مدافع ريال بيتيس.

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وضم ليون ميندي من لو هافر في صيف 2017 بمبلغ 5 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2023.

وشارك ميندي خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

ولعب ميندي لمنتخب فرنسا في مباراة دولية وحيدة خلال التوقف الدولي الأخير في شهر نوفمبر الماضي.

سوق الانتقالات انتقالات في الجول

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