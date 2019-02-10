شريف إكرامي: ردود الأفعال الصبيانية ليست في قاموس الأهلي.. وسيظل التاريخ شاهد على انتصاره

التصريحات الغير مسئوله، ردود الأفعال الصبيانيه و الأفعال الكيديه ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير و مسئولياته أكبر من أن تكون رياضيه فقط، سيبقي الأهلي كبيراً و عظيماً بتاريخه و مواقفه قبل بطولاته و ألقابه و سيظل التاريخ شاهداً دائماً علي

انتصاره