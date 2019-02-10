شريف إكرامي: ردود الأفعال الصبيانية ليست في قاموس الأهلي.. وسيظل التاريخ شاهد على انتصاره
الأحد، 10 فبراير 2019 - 13:34
كتب : FilGoal
كتب شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي مشيدا بتصرفات النادي.
شريف إكرامي
النادي : الأهلي
وقال إكرامي عبر حسابه على موقع تويتر: "التصريحات غير المسؤولة وردود الأفعال الصبيانية والأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي".
وتابع "فالأهلي كيان شعبي كبير ومسؤولياته أكبر من أن تكون رياضية فقط".
وأتم تغريدته "سيبقى الأهلي كبيرا وعظيما بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدا دائما على انتصاره".
التصريحات الغير مسئوله، ردود الأفعال الصبيانيه و الأفعال الكيديه ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير و مسئولياته أكبر من أن تكون رياضيه فقط، سيبقي الأهلي كبيراً و عظيماً بتاريخه و مواقفه قبل بطولاته و ألقابه و سيظل التاريخ شاهداً دائماً علي
انتصاره— SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 10, 2019
ووصل شريف إكرامي رفقة بعثة الأهلي إلى تنزانيا صباح اليوم الأحد استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء.
ويلعب الأهلي أمام سيمبا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.