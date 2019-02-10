شريف إكرامي: ردود الأفعال الصبيانية ليست في قاموس الأهلي.. وسيظل التاريخ شاهد على انتصاره

الأحد، 10 فبراير 2019 - 13:34

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - الأهلي - الترجي

كتب شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي مشيدا بتصرفات النادي.

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال إكرامي عبر حسابه على موقع تويتر: "التصريحات غير المسؤولة وردود الأفعال الصبيانية والأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي".

وتابع "فالأهلي كيان شعبي كبير ومسؤولياته أكبر من أن تكون رياضية فقط".

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وأتم تغريدته "سيبقى الأهلي كبيرا وعظيما بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدا دائما على انتصاره".

ووصل شريف إكرامي رفقة بعثة الأهلي إلى تنزانيا صباح اليوم الأحد استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شريف إكرامي الأهلي سيمبا

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