ميلنر: نمر بفترة صعبة ولكن

يرى جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا أثرت على شكل الريدز، لكنه شدد على امتلاك دوافع للتغلب على ذلك.

نجمنا المصري محمد صلاح سجل هدفا في انتصار الفريق على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-صفر يوم السبت في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وقال ميلنر في تصريحات لموقع ناديه "لقد كانت مباراة جميلة والأجواء كذلك كانت رائعة بحق، وهذا أعطانا دفعة قوية لتقديم أفضل ما لدينا. لقد بدأنا المباراة برتم بطئ بعض الشئ، ولكن بعد ذلك بدأنا العمل السريع وتمكنا من تسجيل أول هدف".

وأضاف "بعد هدفنا الأول، لعبنا بشكل أفضل مقارنة بالمباريات السابقة التي كنا نحرز فيها هدف الأسبقية. سعينا لإحراز المزيد من الأهداف ولم نركن للدفاع ومحاولة الحفاظ على الهدف حتى النهاية. هذه هي الطريقة التي نبدع فيها والتي نرغب في اتباعها دائمًا.

ورد ميلنر على سؤاله هل ستساعدكم فترة الراحة التي تمتد لعشرة أيام قبل المباراة القادمة؟ بقوله "نعم، بالطبع. نحن نمر بفترة صعبة فيما يتعلق بالإصابات ومرض بعض اللاعبين وشعور البعض الآخر بالإجهاد، وهو الأمر الذي أثر على استعداداتنا للمباريات الأخيرة".

ليفربول لن يلعب أي مباريات حتى يواجه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 19 فبراير الجاري.

وأردف "البعض يرى أن التعادل في المباراتين السابقتين كان أمرًا محبطًا وهو كذلك بالفعل، لأننا نرغب في الفوز في كل المباريات، ولكن ربما ياتي الوقت الذي ننظر فيه في نهاية الموسم للنتيجة التعادل في المباراتين ونرى أنها كانت نتيجة إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي مررنا بها".

وواصل "على الرغم من الإصابات وغياب بعض اللاعبين المؤثرين، يتحلى اللاعبون بروح عالية وإصرار على الفوز، وهذا ما يجعل هزيمتنا أمرًا صعبًا على أي فريق".

وأتم "لقد ظهر اللاعبون بشكل رائع في الفترة الماضية، ومشاركة ترينت ألكسندر-آرنولد كانت نقطة إيجابية كبيرة، وكذلك وجود جوردن هندرسون على مقاعد البدلاء. آمل أن تساعد فترة الراحة بقية اللاعبين الغائبين في التعافي والعودة للمشاركة مع الفريق من جديد".

واستعاد ليفربول صدارة الدوري موسعا الفارق إلى 3 نقاط مع منافسه اللدود مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي يوم الأحد في لقاء مرتقب.

وتعافى ليفربول بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة.