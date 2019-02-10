تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"

قدم محمد صلاح نجم ليفربول أفضل مبارياته في موسم 2018-2019 أمام بورنموث وكان أحد أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

صلاح سجل هدفا في انتصار الفريق على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-صفر يوم السبت في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 أو 9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح سوى جيني فينالدوم الذي سجل ثاني أهداف اللقاء بمتوسط تقييم 8.5 درجة.

روبرتو فيرمينو الذي صنع هدف زميله المصري حصل على 7.9 درجة، بينما نال ساديو ماني الذي افتتح التسجيل على 7.7 درجة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

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واستعاد ليفربول صدارة الدوري موسعا الفارق إلى 3 نقاط مع منافسه اللدود مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي يوم الأحد في لقاء مرتقب.

وتعافى ليفربول بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة.