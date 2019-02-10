مران لغائبي الأهلي عن رحلة تنزانيا.. وتدريبات بدنية للمصابين

الأحد، 10 فبراير 2019 - 12:22

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

خاض لاعبو الأهلي الغائبين عن رحلة تنزانيا مرانا قويا صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وشارك في مران الغائبين كل من مروان محسن وأحمد الشيخ وأحمد علاء وجيرالدو وباسم علي ووليد أزارو.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا فجر اليوم الأحد استعدادا لمواجهة سيمبا بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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كما خاض السداسي حسام عاشور وأحمد فتحي وسعد سمير وصالح جمعة وعمرو جمال تدريبات بدنية في "الجيم" على هامش مران الغائبين.

ويتصدر الأهلي مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بعد انتهاء منافسات الدور الأول بالفوز على فيتا كلوب وسيمبا والتعادل أمام شبيبة الساورة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف نظيفة الأسبوع الماضي ضمن مباريات الجولة الثالثة.

الأهلي سيمبا دوري أبطال إفريقيا

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