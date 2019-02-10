إيجوايين: ساري سيتمكن من مساعدتي على تقديم أفضل ما لدي

قال جونزالو إيجوايين مهاجم تشيلسي إن مدربه ماوريسيو ساري سيتمكن من مساعدته على تقديم أفضل ما لديه مثلما فعل في الماضي حينما كانا متواجدين في نابولي. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح إيجوايين: "إنه المدرب الذي أخرج أفضل ما لدي".

وأضاف "أعرف ساري جيدا وهو كذلك، آمل أن يعيدني إلى نفس المستوى الذي كنت عليه في الماضي، هذه هي الفكرة، إنه شخص ساعدني ويعرف طريقتي وكيف يخرج أفضل ما لدي".

وواصل "أشعر بسعادة كبيرة للتواجد هنا، إنه فريق رائع ولديه استاد رائع، إنها خبرة رائعة، آمل مع الوقت أن يكون هذا الفريق قادر على تحقيق كل الأهداف التي يمكنه أن يحققها".

وقضى إيجوايين صاحب الـ31 عاما النصف الأول من الموسم الجاري معارا لميلان قبل أن يطلب تشيلسي ضمه ووافق الروسونيري وناديه الأصلي يوفنتوس.

ومنذ انضمام إيجوايين إلى صفوف تشيلسي سجل هدفين جاءا في شباك هدرسفيلد تاون.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.