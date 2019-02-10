ميلنر: الدفاع أمام صلاح وماني وفيرمينو مهمة مستحيلة

وصف جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول مهمة الدفاع أمام ثلاثي هجوم الريدز محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو بالمستحيلة.

ماني سجل هدفا وصنع فيرمينو هدفا لصلاح في انتصار الفريق على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-صفر يوم السبت في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وقال ميلنر في تصريحات لموقع ناديه: "صلاح وماني وفيرمينو كانوا رائعين طوال المباراة. لقد صار الدفاع أمامهم مهمة مستحيلة في ظل التفاهم الكبير بينهم وتحركاتهم المستمرة واللعب من لمسة واحدة الذي يربك المدافعين".

وأضاف "ربما النقطة السلبية الوحيدة لنا في المباراة هي أننا لم نحرز أهدافًا أكثر من الفرص العديدة التي سنحت لنا. لكننا سعداء بالطبع بالخروج بشباك نظيفة والحصول على الثلاث نقاط، وهذه كانت مهمتنا الرئيسية في المباراة".

وواصل ميلنر "إذا كنت تستمتع باللعب، فستقدم أفضل ما لديك. نحن نمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين، وعندما نكون هادئين وفي كامل تركيزنا، فإننا نقدم أداءً رائعًا".

وأردف "في أوقات كثيرة، نلعب الكرة لصلاح أو لماني أو لفيرمينو وبفضل مهاراتهم يقومون بالمراوغات ويصنعون فرصًا خطيرة. هذه هي نقطة قوتهم، وعلينا نحن لاعبي الوسط أن نساعدهم في ذلك وأن نمرر لهم الكرة كثيرًا لإعطائهم الفرصة للقيام بأفضل ما يمكنهم القيام به".

واستعاد ليفربول صدارة الدوري موسعا الفارق إلى 3 نقاط مع منافسه اللدود مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي يوم الأحد في لقاء مرتقب.

وتعافى ليفربول بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة.