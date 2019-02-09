الهلال يعلن موعد مواجهة بيراميدز الودية

أعلن الهلال السعودي عن مواجهة بيراميدز وديا يوم 22 مارس المقبل في ملعبه.

وذكر الهلال عبر حسابه على "تويتر" توقيع نائب رئيس النادي فهد الراشد اتفاقية مع محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز تتضمن إقامة مباراة ودية يوم 22 مارس.

وكان ناديا بيراميدز والهلال السعودي أعلنا إتمام الاتفاق بينهما لإقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، دون تحديد اليوم.

وتقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود، الذي يخوض الهلال مبارياته في السعودية عليه ويطلق عليه "محيط الرعب".

فترة التوقف الدولي المقبلة تبدأ في الـ 18 من شهر مارس وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

وتشهد تلك الفترة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 إلى جانب بعض المباريات الودية.

بيراميدز في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 21 مباراة.

الهلال يحتل صدارة الدوري السعودي برصيد 46 نقطة من 19 مباراة.