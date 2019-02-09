كورتوا عن مضايقات جماهير أتليتكو: لا يمكن محو 3 سنوات قضيتها هنا

تعرض تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لمضايقات كبيرة من جماهير أتليتكو فريقه السابق، لكنه تعامل مع الأمر بهدوء.

وألقت جماهير أتليتكو مدريد مجموعة من الدمى على شكل فئران على الحارس البلجيكي، خلال المباراة التي فاز بها ريال مدريد 3-1.

وقال كورتوا عقب المباراة: "كنت هادئا وحافظت على رأسي باردا، لم أراقب ما حدث وكنت أركز على المباراة، لعبت هنا 3 سنوات لا يمكن محوها".

واستدرك "الناس تحترمني وجماهير أتليتكو في الشارع تتمنى لي الأفضل، ما حدث هو أننا نلعب مباراة دربي وهي مباراة بطقوس مختلفة".

وعن قدرة ريال مدريد على اللحاق ببرشلونة في الليجا، قال: "يجب عليك دائما أن تؤمن بقدراتك، أكتوبر كان سيئا علينا وبدأنا يناير أيضا بشكل سيء ولكننا الآن في مستوى جيد جدا، من المهم أن تتعامل مع المباريات ضد منافسيك المباشرين بنفس الطريقة التي حققنا بها الانتصار اليوم".

ونفى كورتوا أن يكون ريال مدريد قرر الاستسلام في سباق الليجا والتركيز على مباريات دوري أبطال أوروبا فقط.

ويلعب ريال مدريد ضد أياكس يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وأشار كورتوا إلى العلاقة الجيدة التي تربط المدير الفني سنتياجو سولاري باللاعبين.

وأوضح "من الصعب التحدث عن مدربك، نحن في حالة أفضل وأسعد، تصبح الأمور أسهل عندما يكون الوجه مبتسما".