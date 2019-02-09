الشرطة تعتقل مشجعين سخرا من جمهور كارديف بـ"طائرة سالا"

السبت، 09 فبراير 2019 - 22:44

كتب : FilGoal

كارديف

في مشهد مؤسف بملعب ساوثامبتون يوم السبت قام مشجعان بالسخرية من جمهور الفريق الضيف كارديف سيتي بإشارة ترمز إلى طائرة قاصدين بها ربما حادث وفاة إميليانو سالا الذي وقع على عقد انتقاله إلى كارديف قبل رحيله بأيام.

وقالت صحيفة صن الإنجليزية إن الشرطة اعتقلت المشجعين وينوي نادي ساوثامبتون، الذي خسر اللقاء بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، منعهما من حضور مبارياته.

وكانت المباراة هي الأولى بعد تأكد وفاة سالا الذي سقطت طائرته أثناء السفر من نانت إلى كارديف.

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شاهد ما قام به المشجعين في فيديو بثته صن، اضغط هنا

وأصدر ساوثامبتون بيانا جاء فيه "النادي يستطيع التأكيد أن المشجعين اعتقلا وحصلت الشرطة على بياناتهما خلال اللقاء أمام كارديف يوم السبت. النادي سيستمر للعمل مع شرطة هامبشاير للتعرف على أي فرد يعتقد أنه قام بإشارات غير لائقة تجاه جمهور كارديف".

"مثل هذا السلوك لا مكان له في مبارياتنا ولن يسمح به في ملعب سانت ماري. النادي سيتخذ إجراء حاسما ضد أي شخص متورط وينوي حرمان هذين المشجعين".

وتأكد يوم الخميس وفاة اللاعب الأرجنتيني بعد العثور على جثته داخل الطائرة التي سقطت في بحر المانش أثناء سفره في 21 يناير من فرنسا إلى ويلز.

كارديف سيتي ساوثامبتون سالا

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