مؤتمر سولاري: ريال مدريد قدم أفضل أداء منذ ديسمبر.. لن نتوقف عن القتال

السبت، 09 فبراير 2019 - 22:34

كتب : محرر في الجول

سانتياجو سولاري - ريال مدريد - إشبيلية - الدوري الإسباني

يرى سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أن فريقه قدم أفضل أداء له منذ ديسمبر الماضي في الفوز على أتليتكو في دربي مدريد اليوم السبت 3-1.

ولعب ريال مدريد واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم وهزم جاره أتليتكو في ملعبه واندا ميتروبوليتانو 3-1 اليوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، ليخطف منه الوصافة.

أخبار متعلقة

مؤتمر سيميوني: لم نخسر بسبب الـVAR.. ريال مدريد كان أفضل من أتليتكو توخيل عن إصابة كافاني: ليس لدي أخبار جيدة.. لا أعرف مصيره أمام يونايتد بالفيديو – الصحوة مستمرة.. ريال مدريد يهزم أتليتكو ويخطف منه الوصافة نيران الصراع الثلاثي تواصل الاشتعال.. أرسنال ينتصر على هدرسفيلد بمشاركة النني

وقال سولاري عقب المباراة: "كان انتصارا بفضل العمل الجماعي للفريق، لا توجد طريقة أخرى للحصول على ما تريد من هذا الملعب وضد خصم قوي".

وأوضح "اللعب بجماعية الفريق هو السبيل الوحيد لتحقيق الفوز في ملعب واندا، ونحن تمتعنا بالقوة في كل تفصيلة خلال المباراة".

وأشار "لعبنا بأفضل شكل منذ ديسمبر، واللاعبون هم من يستحقون كل الإشادة".

وعن المنافسة على لقب الليجا، قال: "ريال مدريد يقاتل على كل شيء حتى النهاية، هذا ما نعرفه من تاريخ النادي".

وأكمل "نحن الآن في المركز الثاني لكن علينا مواصلة التطور لأنني أعرف أن أتليتكو لن يستسلم".

ثم أتم "أتليتكو فريق عظيم بمدرب رائع وعلينا مواصلة الانتصارات".

وواصل ريال مدريد صحوته بتحقيق 5 انتصارات متتالية في الليجا، والتعادل الإيجابي 1-1 مع برشلونة في كامب نو في ذهاب نصف نهائي الكأس.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، ومتفوقا على أتليتكو الذي تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة.

أتليتكو مدريد ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

10 رسائل من القيعي.. أزمة اتحاد الكرة وصفقات الصيف و"نادي الدولة" 2 ساعة | الدوري المصري
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-2-2019 والقنوات الناقلة.. قمة إنجليزية نارية 2 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: تأجيل مباراة بيراميدز والأهلي ليس بسبب بيان الأهلي.. وهذا موقف لقاء الكأس وبطولة السوبر 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – الصحوة مستمرة بفوز ثان على التوالي.. ويسكا يهزم جيرونا بثنائية ويقترب من مراكز البقاء 3 ساعة | أوروبا
بيراميدز: العاصي أشرف على تجديد معلول.. هل علمتم الآن أننا لا نُحارب أحدا 3 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - إنتر يسقط بارما ويفوز لأول مرة في الدوري منذ 42 يوما 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم

قد ينال إعجابك