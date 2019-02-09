مؤتمر سولاري: ريال مدريد قدم أفضل أداء منذ ديسمبر.. لن نتوقف عن القتال

يرى سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أن فريقه قدم أفضل أداء له منذ ديسمبر الماضي في الفوز على أتليتكو في دربي مدريد اليوم السبت 3-1.

ولعب ريال مدريد واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم وهزم جاره أتليتكو في ملعبه واندا ميتروبوليتانو 3-1 اليوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، ليخطف منه الوصافة.

وقال سولاري عقب المباراة: "كان انتصارا بفضل العمل الجماعي للفريق، لا توجد طريقة أخرى للحصول على ما تريد من هذا الملعب وضد خصم قوي".

وأوضح "اللعب بجماعية الفريق هو السبيل الوحيد لتحقيق الفوز في ملعب واندا، ونحن تمتعنا بالقوة في كل تفصيلة خلال المباراة".

وأشار "لعبنا بأفضل شكل منذ ديسمبر، واللاعبون هم من يستحقون كل الإشادة".

وعن المنافسة على لقب الليجا، قال: "ريال مدريد يقاتل على كل شيء حتى النهاية، هذا ما نعرفه من تاريخ النادي".

وأكمل "نحن الآن في المركز الثاني لكن علينا مواصلة التطور لأنني أعرف أن أتليتكو لن يستسلم".

ثم أتم "أتليتكو فريق عظيم بمدرب رائع وعلينا مواصلة الانتصارات".

وواصل ريال مدريد صحوته بتحقيق 5 انتصارات متتالية في الليجا، والتعادل الإيجابي 1-1 مع برشلونة في كامب نو في ذهاب نصف نهائي الكأس.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، ومتفوقا على أتليتكو الذي تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة.