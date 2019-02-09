بالفيديو – التعادل يحسم كلاسيكو الجزائر بين المولودية وشبيبة القبائل

حسم التعادل كلاسيكو الجزائر بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري.

تعادل شبيبة القبائل مع ضيفه مولودية الجزائر في المباراة التي جرت بينهما على ملعب 1 نوفمبر في بلدية تيزي وزو، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الجزائري.

تعرض ديانج ألو لاعب مولودية الجزائر للطرد في الدقيقة الـ30 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل الفريق اللقاء منقوصا.

وفي الدقيقة الـ43 تقدم المولودية بالهدف الأول. عرضية من حشود عبد الرحمن غالطت الحارس وارتطمت بالقائم، لتعود ويتابعها فريوي سامي في المرمى، وينتهي الشوط الأول بتقدم مولودية الجزائر بهدف نظيف.

في شوط المباراة الثاني، تحصل فريوي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ60 بعد تعرضه للضرب من صالحي عبد القادر حارس الشبيبة، لكن الحارس أصلح خطأ وتصدى لها من أمادا إبراهيم ليستمر التقدم بهدف واحد.

وأدرك شبيبة القبائل هدف التعادل في الدقيقة الـ67 من مخالفة نفذها ين يوسف إلياس، وحولها سعدو نبيل برأسية رائعة في المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

تعادل الفريقان رفع رصيد شبيبة القبائل للنقطة الـ37 في المركز الثاني خلف اتحاد العاصمة صاحب الـ44 نقطة في المركز الأول، لكن الشبيبة يملك مباراة أقل.

على الجانب الآخر، ارتفع رصيد مولودية الجزائر للنقطة 32 في المركز الخامس.