كلوب يكشف: فاينالدوم كان مريضا ولم ينم جيدا البارحة

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول أن جيورجينو فاينالدوم لاعب الفريق لم يكن في صحة جيدة قبل ساعات من مباراة الفريق يوم السبت أمام ضيفه بورنموث والتي فاز بها بنتيجة 3-صفر.

وقال كلوب بعد اللقاء في تصريحات لقناة بي.بي.سي سبورت:"كانت لدينا إصابات، وبعض اللاعبين اللائقين لم يكونوا بخير عشية اللقاء. فاينالدوم لم ينم جيدا في فندق الفريق بالأمس. عانى من إسهال وقيء قبل يومين منعاه من القدوم للفندق".

وتألق اللاعب الهولندي في لقاء السبت وسجل هدفا بطريقة رائعة ليساهم في فوز ليفربول وعودته لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وغاب فاينالدوم عن لقاء الفريق أمام وست هام يونايتد في الجولة الماضية والذي انتهى بنتيجة 1-1.

وشارك اللاعب البالغ عمره 28 عاما في 22 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل أمام توتنام وبورنموث.