مؤتمر سيميوني: لم نخسر بسبب الـVAR.. ريال مدريد كان أفضل من أتليتكو

السبت، 09 فبراير 2019 - 22:17

كتب : محرر في الجول

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

اعترف دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بأحقية ريال مدريد في الانتصار على فريقه.

وفاز ريال مدريد على مضيفه 3-1 اليوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، ليخطف منه الوصافة.

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وقال سيميوني عقب المباراة: "أتليتكو خسر بسبب اللعب ضد خصم قدم أداء مقنعا".

وعن تأثير حكم الفيديو على أحداث المباراة، أضاف "لا أتحدث عن الـVAR عادة وأعتقد أن تقنية حكم الفيديو ستتحسن في المستقبل وستكون فعالة أكثر".

وأوضح "لا أشاهد الإعادات مثل حكام الفيديو ولذلك أتمنى أن تكون القرارات كلها سليمة".

ثم استدرك "في الحقيقة لا أعتقد أننا خسرنا بسبب الـVAR، خصمنا كان أفضل منا وقدموا مباراة جيدة جدا ولذلك أهنئهم على الفوز ونستعد للمباراة المقبلة".

واحتسب الحكم هدفا لأتليتكو مدريد وألغى آخر بعد اللجوء لـVAR، كما أكد الـVAR صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لريال مدريد.

وعن استمرار فريقه في منافسة برشلونة المتصدر الذي يلعب غدا ضد أتليتك بلباو، قال: "لننتظر ونرى ما سيحدث غدا".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، ومتفوقا على أتليتكو الذي تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة.

ريال مدريد أتليتكو سيميوني

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