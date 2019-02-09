فيورنتينا يحبط نابولي بتعادل سلبي ويمنح يوفنتوس هدية

منح فيورنتينا الفرصة ليوفنتوس من أجل توسيع الفارق في صدارة الدوري الإيطالي بعدما صمد يوم السبت أمام محاولات ضيفه نابولي لتنتهي مباراتهما بالتعادل بدون أهداف في الجولة 23 من البطولة.

وكان اللقاء متكافئا جدا وحاول الفريقان اقتناص النقاط الثلاث لكن الكرة أبت دخول الشباك ليحصد كل منهما نقطة.

ورفع نابولي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني مبتعدا بثماني نقاط عن يوفنتوس الذي يلعب يوم الأحد أمام ساسولو.

وفي المقابل ظل فيورنتينا تاسعا في الترتيب ورصيده 32 نقطة.

ويستضيف نابولي فريق تورينو في 17 فبراير وفي نفس اليوم يحل فيورنتينا ضيفا على سبال.