بالفيديو – الله يا فيرمينو الله يا صلاح.. الملك المصري يعود للتسجيل بهدف رائع في بورنموث

السبت، 09 فبراير 2019 - 18:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بورنموث

عاد محمد صلاح للتسجيل مجددا، وهز شباك بورنموث بفضل كعب رائع من روبيرتو فيرمينو.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في مرمى بورنموث، في المباراة الجارية بينهما، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تمريرة رائعة من نابي كيتا إلى فيرمينو داخل منطقة الجزاء، ليمرر البرازيلي الكرة بكعبه بشكل رائع إلى صلاح، والذي سدد بدوره الكرة في المرمى مسجلا الهدف الثالث.

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الهدف هو الـ17 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي مواصلا صدارة هدافي المسابقة، فيما هو الهدف السادس لصلاح في مرمى بورنموث في مباراته الرابعة أمامهم.

وأصبح صلاح أيضا هو ثالث لاعب من ليفربول يسجل +20 هدف في موسمين متتاليين في آخر 16 سنة بعد لويس سواريز وستيفين جيرارد.

ويتقدم ليفربول على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شيء مع انتصاف الشوط الثاني من اللقاء.

في إنجلترا محمد صلاح ليفربول

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